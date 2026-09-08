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Padel-Trend im Mühlviertel "aufgeschlagen"

Padelzone im Raabheim.
© Padelzone
Im Mühlviertel kann man in Hagenberg, Lichtenberg, Urfahr und Rohrbach padeln.
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Padel gilt als eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und begeistert durch seine einfache Erlernbarkeit und den hohen Spaßfaktor. Im Sportzentrum Hagenberg wurde kürzlich der ersten Padel-Spot im Bezirk Freistadt eröffnet. Die beiden Plätze mit Flutlicht können unter padelspot.at online gebucht werden. Diese Woche gibt es noch freie Slots, das wird sich bald ändern, wenn das Semester im Oktober an der FH Hagenberg startet. Das Padel-Projekt wurde aus EU-Mitteln der Leader-Region Mühlviertler Kernland gefördert.

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