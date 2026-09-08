Padel-Trend im Mühlviertel "aufgeschlagen"

Im Mühlviertel kann man in Hagenberg, Lichtenberg, Urfahr und Rohrbach padeln.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Padel gilt als eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und begeistert durch seine einfache Erlernbarkeit und den hohen Spaßfaktor. Im Sportzentrum Hagenberg wurde kürzlich der ersten Padel-Spot im Bezirk Freistadt eröffnet. Die beiden Plätze mit Flutlicht können unter padelspot.at online gebucht werden. Diese Woche gibt es noch freie Slots, das wird sich bald ändern, wenn das Semester im Oktober an der FH Hagenberg startet. Das Padel-Projekt wurde aus EU-Mitteln der Leader-Region Mühlviertler Kernland gefördert.

Im Studentenheim "Raabheim" in Linz-Urfahr kann man auf acht Courts indoor padeln. Auch in der Padelzone kann man Schläger vor Ort ausleihen. Auch in Lichtenberg und Rohrbach wird aufgeschlagen.