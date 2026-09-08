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Baustellen-Alarm

Gleisarbeiten: Herbst stellt Öffi-Fahrpläne auf den Kopf

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Bauarbeiten an Straßenbahngleisen mit Arbeiter, Bagger und einer roten Straßenbahn.
© Wiener Linien/ David Bohmann
Die Herbstbaustellen der Wiener Linien sind für viele Nutzer des öffentlichen Nahverkehr ein notwendiges Übel. Über Monate sorgen Sperren und Umleitungen vor allem während der Stoßzeiten für Unmut.
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Wiens Öffi-Nutzer müssen sich in den nächsten Monaten auf umfassende Fahrplanänderungen einstellen, wenn die Wiener Linien wieder zahlreiche Gleise und auch Stationen erneuern. Wer ab 14. September in Floridsdorf unterwegs ist, sollte wissen: Die Linie 25 fährt ab Josef-Baumann-Gasse nach Aspern Nord auf der Strecke des 27ers (weil dieser nur mehr zwischen Strebersdorf und Floridsdorf verkehrt), während die Linie 26 nach Kagran umgeleitet wird. Zwischen Josef-Baumann-Gasse und Floridsdorf dient der Bus 26E als Schienenersatzverkehr. Grund dafür sind Gleisarbeiten in der Donaufelder Straße, die sich bis Jahresende auf über einen Kilometer Länge erstrecken.

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Weitere Baustellen zur Gleiserneuerung tun sich in der Althanstraße auf, wo die Linie D nur in zwei getrennten Abschnitten fährt, sowie im 10. Bezirk: Hier wird die Linie 1 von der Knöllgasse zum Reumannplatz umgeleitet. Und auch im Westen Wiens wird kräftig gebaut: Die Linie 49 wird von 21. September bis 31. Oktober eingestellt, da die Gleise zwischen Huglgasse und Märzstraße ebenfalls eine Frischzellenkur benötigen. Teile der Strecke übernehmen dann die Linien 9, 46 und 52.

Rundum erneuert wird neben der Straßenbahn-Haltestelle Carminweg die U6-Station Neue Donau. Die U-Bahn fährt hier zwar durchgehend weiter, hält ab 14. September allerdings nicht mehr in Richtung Floridsdorf - bis zum Ende des Jahres. Für Fahrgäste bedeuten die bevorstehenden Baustellen mehr Umstiege und somit längere Wege, langfristig versprechen die notwendigen Verbesserungen allerdings, den Öffi-Alltag deutlich zu erleichtern.

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