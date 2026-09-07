oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Zukunft beschlossen

Wiener Gleisgarten pleite: 4,5 Millionen Schulden

OR
von
Für den Gleisgarten ist es vorbei.
© Gleis//Garten
Der Betreiber des Wiener "Gleisgartens", die Kraft-Moments Development GmbH, ist insolvent. Das teilten die Kreditschutzverbände KSV 1870, Creditreform und AKV am Montag mit.
OE24 auf Google bevorzugen

Die als Foodhall konzipierte Gastro- und Eventlocation ist in einer ehemaligen Remise der Badner Bahn in Meidling untergebracht.

Auch interessant

Xavier Naidoo: Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren

Zalando-Experte verrät: Diese unbekannten Sportlabels sind bald wirklich überall

Beobachter: Russen-Einmischung in Ost-Wahl

Für die Insolvenz wurden Umsatzrückgänge unter anderem wegen des heißen Sommers sowie steigende Kosten verantwortlich gemacht.

Fortführung oder Sanierung nicht vorgesehen

Im Gleisgarten, der 2023 eröffnet wurde, befinden sich mehrere Essensstände sowie eine Brauerei. Eine Fortführung des Unternehmens oder eine Sanierung ist laut den Kreditschutzverbänden nicht vorgesehen. Die weitere Vorgangsweise sei offen, hieß es. Die Verbindlichkeiten wurden mit 4,5 Mio. Euro beziffert. Vom Insolvenzverfahren sind 30 Dienstnehmer und rund 80 Gläubiger betroffen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sneaker für 15.000 Euro auf willhaben zu kaufen

Europas Leitbörsen schließen fest

Stadion Center feiert spektakulären Neustart

Wiener Gleisgarten pleite: 4,5 Millionen Schulden

Starkoch Jamie Oliver in Wien vor Start

"RunForHope": Charity-Lauf im Prater

Jetzt fix: Bayern holen Ryan Gravenberch

FPÖ fordert Sobieski-Denkmal

Der Prater ist auch zum Anbeißen

Bildungs-Kürzungen: Grüne fordern Sondersitzung