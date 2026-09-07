Zukunft beschlossen
Wiener Gleisgarten pleite: 4,5 Millionen Schulden
Die als Foodhall konzipierte Gastro- und Eventlocation ist in einer ehemaligen Remise der Badner Bahn in Meidling untergebracht.
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Für die Insolvenz wurden Umsatzrückgänge unter anderem wegen des heißen Sommers sowie steigende Kosten verantwortlich gemacht.
Fortführung oder Sanierung nicht vorgesehen
Im Gleisgarten, der 2023 eröffnet wurde, befinden sich mehrere Essensstände sowie eine Brauerei. Eine Fortführung des Unternehmens oder eine Sanierung ist laut den Kreditschutzverbänden nicht vorgesehen. Die weitere Vorgangsweise sei offen, hieß es. Die Verbindlichkeiten wurden mit 4,5 Mio. Euro beziffert. Vom Insolvenzverfahren sind 30 Dienstnehmer und rund 80 Gläubiger betroffen.
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