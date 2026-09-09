Disqualifikation
Linz Marathon: Nach Dopingverstoß gibt es eine neue Rekordhalterin
Der Oberbank Linz Donau Marathon hat eine neue Streckenrekordhalterin: Die Kenianerin Jackline Chepngeno, Siegerin des 24. Oberbank Linz Donau Marathons 2026, hält mit ihrer Siegerzeit von 2:26:01 Stunden nun offiziell die schnellste gültige Frauen-Marathonzeit in der Geschichte der größten OÖ. Lausportveranstaltung.
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Zwei Jahre gesperrt
Der Grund ist die nachträgliche Disqualifikation der kenianischen Athletin Gladys Jerop Kimaina, die beim Oberbank Linz Donau Marathon 2025 mit einer Zeit von 2:24:58 zunächst als Siegerin ins Ziel gekommen war. Die Veranstalter wurden Anfang September 2026 darüber informiert, dass Kimaina wegen eines Dopingverstoßes nun von der zuständigen kenianischen Anti-Doping-Stelle für zwei Jahre gesperrt wurde. Infolge der Entscheidung wird ihr Linzer Ergebnis von 2025 annulliert.
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