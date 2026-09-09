Linz Marathon: Nach Dopingverstoß gibt es eine neue Rekordhalterin

Dass die beim Oberbank Linz Donau Marathon durchgeführten Kontrollen zur Aufdeckung eines Dopingverstoßes und in weiterer Folge zu einer Sanktion beigetragen haben, zeigt aus Sicht der Veranstalter, wie wichtig diese Maßnahmen gerade im internationalen Spitzensport sind.

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Der Oberbank Linz Donau Marathon hat eine neue Streckenrekordhalterin: Die Kenianerin Jackline Chepngeno, Siegerin des 24. Oberbank Linz Donau Marathons 2026, hält mit ihrer Siegerzeit von 2:26:01 Stunden nun offiziell die schnellste gültige Frauen-Marathonzeit in der Geschichte der größten OÖ. Lausportveranstaltung.

Zwei Jahre gesperrt

Der Grund ist die nachträgliche Disqualifikation der kenianischen Athletin Gladys Jerop Kimaina, die beim Oberbank Linz Donau Marathon 2025 mit einer Zeit von 2:24:58 zunächst als Siegerin ins Ziel gekommen war. Die Veranstalter wurden Anfang September 2026 darüber informiert, dass Kimaina wegen eines Dopingverstoßes nun von der zuständigen kenianischen Anti-Doping-Stelle für zwei Jahre gesperrt wurde. Infolge der Entscheidung wird ihr Linzer Ergebnis von 2025 annulliert.