Bis 13. September
Ars Electronica Festival: Große Konzertnacht und Nightline im Posthof
Das Ars Electronica Festival, das heute startet, ist bis Sonntag aufgrund des internationalen Flairs in der gesamten City allgegenwärtig. Die Veranstaltungslocations reichen vom Ars Electronica Center (AEC), über die Kunstuniversität bis hin zum Med-Campus. Dieses Jahr wird auch das Kulturquartier am OK-Platz bespielt. Mit dabei sind aber neben zahlreichen internationalen Kooperationspartnern auch viele Linzer Institutionen vom Landestheater bis zu einem Gymnasium, dem Priesterseminar oder dem Krankenhaus der Elisabethinen. Ein geführte Festival Walk Führung durch viele Locations kostet 14 Euro.
Große Konzertnacht in drei Sälen
Die Große Konzertnacht der Ars Electronica am Freitag im Posthof steht unter dem Titel "Polaris - Music Between the Poles". Die multimediale Gesamtinszenierung verteilt sich auf drei Konzertsäle: Brigitta Muntendorf thematisiert in "Orbit - A War Series" sexualisierte Gewalt und Krieg, Menschenverachtung und Unterdrückung. Als positives Gegenüber fungiert "Polaris", die aktuelle Pianographique-Produktion von Maki Namekawa und Cori O'Lan mit Musik von Philip Glass. Als Dritter im Bunde zeigt Daniel Haas eine Performance, in der er digitale, elektronische, mechanische und körperliche Momente verbindet.
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Party im Posthof
Die größte Party steigt am Freitag ab 23 Uhr im Posthof: Mit einem Line-up aus Live-Acts, audiovisuellen Performances und DJ-Sets findet die Ars Electronica Nightline zum ersten Mal im Linzer Hafen statt. Der Eintritt kostet 16 Euro.
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