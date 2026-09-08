Angehörigen-Pflege kann beglücken und erschöpfen

Rund 58.000 Menschen über 65 Jahre beziehen in Oberösterreich Pflegegeld. Etwa 18.000 von ihnen leben in einem Alten- und Pflegeheim. Rund 40.000 Menschen werden zu Hause betreut bzw. versorgt – vielfach durch Angehörige und unterstützt durch professionelle Angebote.

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"Pflege von Angehörigen darf familiär bleiben. Aber sie muss familiär stemmbar bleiben. Niemand darf mit der Frage 'Wie soll ich das alles noch schaffen?' alleine gelassen werden", sagt Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP).

"Pflegende Angehörige sind der größte Pflegedienst und eine tragende Säule des sozialen Oberösterreichs. Sie übernehmen tagtäglich Verantwortung und ermöglichen damit vielen Menschen, möglichst lange selbstbestimmt und in der vertrauten Umgebung zu leben", so Dörfel (ÖVP). Dieser Einsatz verdiene einen besonderen Dank und Respekt. Daher wird das Land OÖ die häusliche Pflege stärken, um die Familien weiter zu entlasten. "Mit unserer Pflegestrategie 2040 schaffen wir dafür die notwendigen Rahmenbedingungen im Bereich der Altenbetreuung: Wir stärken die mobilen Dienste, bauen Tagesbetreuungsangebote aus und entwickeln mit den Sorgenden Gemeinschaften neue Unterstützungsstrukturen vor Ort", sagt Dürfel.

Pflege betrifft fast jeden einmal

Rund um den Tag der pflegenden Angehörigen macht eine Aktion im Linzer Landhausdurchgang auf jene Menschen aufmerksam, deren tägliche Leistung oft im Verborgenen bleibt. Noch bis Freitag,

11. September sind dort sechs Staffeleien mit Silhouetten und persönlichen Aussagen pflegender Angehöriger aufgestellt.