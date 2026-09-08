Kicken ohne Lärm-Frust für Anrainer

Weniger Lärmbelastung und keine Bälle mehr auf der Straße. Der Fußballkäfig im Heiligenstädter Park in Döbling wurde umfassend modernisiert.

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Der beliebte Fußballkäfig im Heiligenstädter Park ist wieder offen. Die Anlage an der Grinzinger Straße wurde saniert und soll nun nicht nur bessere Bedingungen für Kinder und Jugendliche bieten. Ein neuer Zaun soll zudem dafür sorgen, dass es für die Anrainer deutlich ruhiger wird.

Volltreffer ohne Scheppern

Vor allem das bisherige Scheppern der Bälle am Gitter soll künftig deutlich reduziert werden. Dafür wurde eine spezielle Zaunkonstruktion errichtet, die den Lärm beim Aufprall dämpft. Gleichzeitig wurde das Gitter auf sechs Meter erhöht und zusätzlich mit einem Netz bespannt. Bälle sollen damit nicht mehr aus dem Käfig auf die Grinzinger Straße fliegen können.

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Das Upgrade geht auf einen Antrag der ÖVP Döbling zurück, der im September 2024 in der Bezirksvertretung eingebracht und einstimmig beschlossen wurde. "Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche in Döbling gute Möglichkeiten haben, Sport zu treiben. Gleichzeitig müssen wir auf die Menschen Rücksicht nehmen, die rund um unsere Parkanlagen wohnen", sagt Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP). Der neue Zaun schaffe diesen Ausgleich und solle für die Anrainer deutlich mehr Ruhe bringen.

Boden wurde komplett erneuert

Auch im Inneren des Käfigs wurde investiert. Der alte Boden wurde erneuert und durch Kunstrasen ersetzt. Die Sportfläche im Bereich Grinzinger Straße und Kuglerpark gehört zu den besonders stark genutzten Bereichen des Heiligenstädter Parks. Frühere Erhebungen zur Nutzung durch Jugendliche hatten bereits gezeigt, dass der Platz besonders beliebt ist. "Weniger Lärm, mehr Sicherheit und ein moderner Fußballplatz, davon profitieren alle", sagt Resch.