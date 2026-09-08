Standort
WKNÖ-Ecker zum Schulstart: "Lokal einkaufen!"
„Zum Schulstart werden wieder Hefte, Stifte und viele andere Dinge gebraucht. Unsere regionalen Fachgeschäfte bieten dafür ein großes Sortiment, persönliche Beratung und besonderen Service. Wer lokal einkauft, stärkt unsere Betriebe, sichert Arbeitsplätze und hält unsere Orte lebendig", betont Ecker.
Vom Druckerspezialisten zum Schulstart-Experten
Toner & Co wurde 1997 in Dürnstein gegründet und hat sich mittlerweile zum Komplettanbieter für Büro-, Papier-, Schreib- und Schulwaren entwickelt. Am 2018 eröffneten Standort in Mautern umfasst das Sortiment heute mehr als 20.000 Artikel. Besonders praktisch: Auf Wunsch stellt das Unternehmen komplette Schullisten zusammen und übernimmt sogar deren Versand. "Wir möchten den Familien die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr so einfach wie möglich machen. Dazu gehören für uns ein umfassendes Sortiment, persönliche Beratung und ein Service, auf den sich unsere Kundinnen und Kunden verlassen können", erklärt Geschäftsführerin Petra Kemptner-Blieberger.
Ein Netzwerk mit über 3.000 Partnern
Toner & Co gehört zu den mittlerweile 3.169 niederösterreichischen Partnerbetrieben der WKNÖ-Kampagne #ichkauflokal, die regionale Unternehmen sichtbar macht und zum bewussten Einkauf in der Nähe motiviert. Eckers Appell zum Schulstart: "Es macht einen Unterschied, wo wir einkaufen. Unsere regionalen Betriebe schaffen Wertschöpfung, sichern Arbeitsplätze und sorgen für Vielfalt und Lebensqualität in Niederösterreich. Deshalb ist meine Bitte gerade vor dem Schulstart: Schauen wir zuerst bei einem Betrieb in unserer Nähe vorbei."
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