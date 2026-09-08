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Genussmeile Mödling: Längste Schank der Welt

Hinten, von links: Marcell Randa-Frank, Gunther Taufratzhofer, Michaela Wilde, Manfred Wilde, Robert Geiszler; Vorne, von links: Gemeinderat Ondrej Krajcik, Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Gemeinderat Gert Zaunbauer, Vizebürgermeister Rainer Praschak und Stadträtin Barbara Kreuzer.
© Mödling
Nach einem gelungenen Auftakt bei bestem Spätsommerwetter geht die Genussmeile 2026 am 12. und 13. September in die zweite Runde.
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Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Vizebürgermeister Rainer Praschak ließen sich mit einer großen Abordnung des Mödlinger Gemeinderates die Schmankerl und edlen Tropfen der Mödlinger Winzer bereits schmecken.

Drei Betriebe, ein Genuss

Den Mödlinger Streckenabschnitt bespielen heuer die Weinbaubetriebe Taufratzhofer und Wilde aus Mödling, verstärkt durch den Weinbau Geiszler aus Wiener Neudorf. Kulinarik, Wein und Natur verschmelzen entlang der Strecke zu einem echten Erlebnis für Leib und Seele.

Die längste Schank der Welt

Bei freiem Eintritt führt die Genussmeile entlang des 1. Wiener Wasserleitungswanderwegs zwischen Mödling und Bad Vöslau. An beiden Wochenenden laden rund 15 Kilometer Wanderweg samstags und sonntags von 12.00 bis 19.30 Uhr zum Wandern, Verkosten und Genießen in der Thermenregion Wienerwald ein.

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Für jeden Geschmack das Passende

Ob entspannter Familienspaziergang, geselliges Flanieren mit Freunden oder sportliche Wanderung der gesamten Strecke – jeder der drei Abschnitte hat seinen eigenen Charakter. Regionale Weine, Most, Sturm und kulinarische Spezialitäten zahlreicher Winzer und Genussbetriebe warten auf die Besucher.

Linktipp: https://www.wienerwald.info/genussmeile/

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