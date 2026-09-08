ORF-"Sommergespräche": Kickl wieder "Quotenkaiser"

Das fünfte und letzte ORF-"Sommergespräch" mit FPÖ-Chef Herbert Kickl zog am Montagabend durchschnittlich 786.000 Interessierte vor die Bildschirme von ORF 2, was einem Marktanteil von 34 Prozent entspricht.

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Auf Platz zwei liegt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), bei dessen Gespräch durchschnittlich 531.000 Seherinnen und Seher bei einem Marktanteil von 23 Prozent dabei waren. Durchschnittlich 517.000 Zuschauer zog Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) an (21 Prozent Marktanteil), Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) versammelte im Schnitt 501.000 Menschen (20 Prozent Marktanteil) vor den Bildschirmen.

"Sommergespräche"-Schnitt bei 550.000 Zusehern

Das erste "Sommergespräch" mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler erreichte durchschnittlich 482.000 Personen, was einem Marktanteil von 22 Prozent entspricht (alle Vergleichswerte der Seher/innenzahlen sind ungewichtet, also ohne Berücksichtigung der Nutzung der 7-Days-Catch-up-Dienste von Kabelanbietern, Anm.). Durchschnittlich sahen 550.000 Zuseherinnen und Zuseher die fünf Ausgaben der "Sommergespräche", bei 24 Prozent Marktanteil.