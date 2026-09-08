Wanted! Großartige Familien-Initiativen

Mit den "Familienland*Stars" holt Niederösterreich engagierte Familienprojekte vor den Vorhang. Neu dabei: die Kategorie "Familienfreundliche Initiativen", die herausragende Ideen abseits der Arbeitswelt auszeichnet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Gesucht werden Initiativen, die Familien als Ganzes oder gezielt Eltern, Erziehungsberechtigte sowie Kinder unterstützen", erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Einreichungen sind bis 31. Oktober 2026 möglich.

Vier Kategorien, viele Chancen

Bewerben können sich Projekte aus den Bereichen Spielplätze und Schulfreiräume, Bildungsinitiativen, Betreuung und Unterstützung sowie Freizeit, Bewegung und Sport. Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, Vereine, Schulen, Kindergärten, kirchliche und private Initiativen sowie engagierte Einzelpersonen. Die Projekte müssen bereits laufen oder abgeschlossen sein.

Sichtbarkeit für bewährte Ideen

"Mit der Präsentation der eingereichten Initiativen möchten wir erfolgreiche Projekte aus Niederösterreich sichtbar machen und Anreize schaffen, bewährte Konzepte zu übernehmen und weiterzuentwickeln", so Teschl-Hofmeister. Inklusion und Diversität zählen dabei als wichtige Querschnittsthemen.

So läuft die Einreichung

Die Teilnahme erfolgt über ein Online-Formular auf www.familienland.at. Eine Fachjury bewertet alle Projekte und kürt die Bestplatzierten bei einer feierlichen Preisverleihung in St. Pölten. Die jeweils drei Erstplatzierten jeder Kategorie erhalten den Familienland-Preis samt attraktivem Preisgeld als Anerkennung für ihr Engagement.