Familien-Gemeinden
Wanted! Großartige Familien-Initiativen
"Gesucht werden Initiativen, die Familien als Ganzes oder gezielt Eltern, Erziehungsberechtigte sowie Kinder unterstützen", erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Einreichungen sind bis 31. Oktober 2026 möglich.
Vier Kategorien, viele Chancen
Bewerben können sich Projekte aus den Bereichen Spielplätze und Schulfreiräume, Bildungsinitiativen, Betreuung und Unterstützung sowie Freizeit, Bewegung und Sport. Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, Vereine, Schulen, Kindergärten, kirchliche und private Initiativen sowie engagierte Einzelpersonen. Die Projekte müssen bereits laufen oder abgeschlossen sein.
Sichtbarkeit für bewährte Ideen
"Mit der Präsentation der eingereichten Initiativen möchten wir erfolgreiche Projekte aus Niederösterreich sichtbar machen und Anreize schaffen, bewährte Konzepte zu übernehmen und weiterzuentwickeln", so Teschl-Hofmeister. Inklusion und Diversität zählen dabei als wichtige Querschnittsthemen.
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So läuft die Einreichung
Die Teilnahme erfolgt über ein Online-Formular auf www.familienland.at. Eine Fachjury bewertet alle Projekte und kürt die Bestplatzierten bei einer feierlichen Preisverleihung in St. Pölten. Die jeweils drei Erstplatzierten jeder Kategorie erhalten den Familienland-Preis samt attraktivem Preisgeld als Anerkennung für ihr Engagement.
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