oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Familien-Gemeinden

Wanted! Großartige Familien-Initiativen

Familienfreundliche Gemeinden gesucht.
© Familienland
Mit den "Familienland*Stars" holt Niederösterreich engagierte Familienprojekte vor den Vorhang. Neu dabei: die Kategorie "Familienfreundliche Initiativen", die herausragende Ideen abseits der Arbeitswelt auszeichnet.
OE24 auf Google bevorzugen

"Gesucht werden Initiativen, die Familien als Ganzes oder gezielt Eltern, Erziehungsberechtigte sowie Kinder unterstützen", erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Einreichungen sind bis 31. Oktober 2026 möglich.

Vier Kategorien, viele Chancen

Bewerben können sich Projekte aus den Bereichen Spielplätze und Schulfreiräume, Bildungsinitiativen, Betreuung und Unterstützung sowie Freizeit, Bewegung und Sport. Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, Vereine, Schulen, Kindergärten, kirchliche und private Initiativen sowie engagierte Einzelpersonen. Die Projekte müssen bereits laufen oder abgeschlossen sein.

Sichtbarkeit für bewährte Ideen

"Mit der Präsentation der eingereichten Initiativen möchten wir erfolgreiche Projekte aus Niederösterreich sichtbar machen und Anreize schaffen, bewährte Konzepte zu übernehmen und weiterzuentwickeln", so Teschl-Hofmeister. Inklusion und Diversität zählen dabei als wichtige Querschnittsthemen.

Auch interessant

Achtung! Wer vor dem (Halb-)Marathon diesen Fehler macht, verschenkt Leistung

"Grande Finale" für Wr. Neustädter Kultursommer

Powerbank-Bestseller: Jetzt für nur 27 Euro

So läuft die Einreichung

Die Teilnahme erfolgt über ein Online-Formular auf www.familienland.at. Eine Fachjury bewertet alle Projekte und kürt die Bestplatzierten bei einer feierlichen Preisverleihung in St. Pölten. Die jeweils drei Erstplatzierten jeder Kategorie erhalten den Familienland-Preis samt attraktivem Preisgeld als Anerkennung für ihr Engagement.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mikl-Leitner will Kosten und Bürokratie hinunterschrauben

Wanted! Großartige Familien-Initiativen

"Grande Finale" für Wr. Neustädter Kultursommer

Genussmeile Mödling: Längste Schank der Welt

FPÖ-Landbauer: "Integration ist Bringschuld"

"Österreich hilft Österreich": 25,5 Mio. Euro für Hochwasser-Opfer

Straßen und Brücke in Niederösterreich fit gemacht

Wasser-Allianz: Wr. Neustadt und Lanzenkirchen

WKNÖ-Ecker zum Schulstart: "Lokal einkaufen!"

Niederösterreich setzt auf PV-Parkplätze