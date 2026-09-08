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Genussmeile

15 Kilometer: Das ist die längste Schank der Welt

Nikolai Uzelac
von
Menschen wandern auf einem Weg zwischen Weinbergen mit mehreren weißen Festzelten im Grünen.
© Wienerwald Tourismus GmbH / Paul Landl
Mit einer gelungenen Mixtur aus Naturgenuss, Kulinarik und Weinkultur reiht sich die Genussmeile einmal mehr in die Liste der absoluten Herbst-Highlights in Niederösterreich.
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Am 12. und 13. September lockt die Genussmeile erneut zahlreiche Gäste in die Thermenregion Wienerwald. Nach dem gelungenen Auftakt am vergangenen Wochenende geht das beliebte Ausflügler-Event nun in die zweite Runde. In der malerischen Atmosphäre der Weinberge werden auf rund 15 Kilometern regionale Schmankerln und Weinspezialitäten verkostet, wenn sich der 1. Wiener Wasserleitungswanderweg zwischen Mödling und Bad Vöslau als wohl längste Schank der Welt präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Menschen spazieren durch grüne Weinberge bei der Genussmeile im Freien unter bewölktem Himmel.
Genussmeile © Wienerwald Tourismus/Christian Dusek
Menschen sitzen unter Sonnenschirmen bei der Genussmeile inmitten von Weinbergen im Abendlicht.
Genussmeile © Wienerwald Tourismus/Ovidiu Dehelean

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Drei Personen essen eine kalte Platte mit Brot, Wurst, Käse und Wein an einem Holztisch im Freien.
Genussmeile © Niederösterreich Werbung/Martin
Zwei Gläser Sekt und Streuselkuchen auf Holztisch im Weingarten mit Trauben im Hintergrund.
Genussmeile © Wienerwald Tourismus GmbH

Von 12 bis 19:30 Uhr können Gäste an beiden Tagen gemütlich flanieren, wandern oder die gesamte Strecke erkunden. Ob Wein, Most, Sturm oder regionale Köstlichkeiten: Zahlreiche Winzer und Genussbetriebe sorgen für ein vielfältiges Angebot. Im Mödlinger Abschnitt etwa stellen die Weinbaubetriebe Taufratzhofer und Wilde hauseigene Tropfen zur Schau, Unterstützung erhalten sie vom Weinbau Geiszler aus Wiener Neudorf.

Gruppe von Menschen sitzt und steht mit Weingläsern auf Liegestühlen vor einem Weinberg im Freien.
Genussvoller Auftakt für die längste Schank der Welt. Hinten, von links: Marcell Randa-Frank, Fritz Taufratzhofer, Gunther Taufratzhofer, Michael Wilde, Manfred Wilde, Robert Geiszler; Vorne, von links: Gemeinderat Ondrej Krajcik, Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Gemeinderat Gert Zaunbauer, Vizebürgermeister Rainer Praschak und Stadträtin Barbara Kreuzer. © Stadtgemeinde Mödling / bg

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