15 Kilometer: Das ist die längste Schank der Welt

Mit einer gelungenen Mixtur aus Naturgenuss, Kulinarik und Weinkultur reiht sich die Genussmeile einmal mehr in die Liste der absoluten Herbst-Highlights in Niederösterreich.

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Am 12. und 13. September lockt die Genussmeile erneut zahlreiche Gäste in die Thermenregion Wienerwald. Nach dem gelungenen Auftakt am vergangenen Wochenende geht das beliebte Ausflügler-Event nun in die zweite Runde. In der malerischen Atmosphäre der Weinberge werden auf rund 15 Kilometern regionale Schmankerln und Weinspezialitäten verkostet, wenn sich der 1. Wiener Wasserleitungswanderweg zwischen Mödling und Bad Vöslau als wohl längste Schank der Welt präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Genussmeile © Wienerwald Tourismus/Christian Dusek

Genussmeile © Wienerwald Tourismus/Ovidiu Dehelean

Genussmeile © Niederösterreich Werbung/Martin

Genussmeile © Wienerwald Tourismus GmbH

Von 12 bis 19:30 Uhr können Gäste an beiden Tagen gemütlich flanieren, wandern oder die gesamte Strecke erkunden. Ob Wein, Most, Sturm oder regionale Köstlichkeiten: Zahlreiche Winzer und Genussbetriebe sorgen für ein vielfältiges Angebot. Im Mödlinger Abschnitt etwa stellen die Weinbaubetriebe Taufratzhofer und Wilde hauseigene Tropfen zur Schau, Unterstützung erhalten sie vom Weinbau Geiszler aus Wiener Neudorf.