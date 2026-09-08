Genussmeile
15 Kilometer: Das ist die längste Schank der Welt
Am 12. und 13. September lockt die Genussmeile erneut zahlreiche Gäste in die Thermenregion Wienerwald. Nach dem gelungenen Auftakt am vergangenen Wochenende geht das beliebte Ausflügler-Event nun in die zweite Runde. In der malerischen Atmosphäre der Weinberge werden auf rund 15 Kilometern regionale Schmankerln und Weinspezialitäten verkostet, wenn sich der 1. Wiener Wasserleitungswanderweg zwischen Mödling und Bad Vöslau als wohl längste Schank der Welt präsentiert. Der Eintritt ist frei.
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Von 12 bis 19:30 Uhr können Gäste an beiden Tagen gemütlich flanieren, wandern oder die gesamte Strecke erkunden. Ob Wein, Most, Sturm oder regionale Köstlichkeiten: Zahlreiche Winzer und Genussbetriebe sorgen für ein vielfältiges Angebot. Im Mödlinger Abschnitt etwa stellen die Weinbaubetriebe Taufratzhofer und Wilde hauseigene Tropfen zur Schau, Unterstützung erhalten sie vom Weinbau Geiszler aus Wiener Neudorf.
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