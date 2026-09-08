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NÖ-Energie-Mission

EVN-Trucks bringen 60 Gemeinden zum Beben

Nikolai Uzelac
von
Mehrere Vibro-Trucks fahren in Kolonne auf einer Landstraße durch eine ländliche Gegend.
© EVN
Im südlichen Wiener Becken startet die Suche nach der Wärme von morgen - mit Messfahrzeugen statt Bohrtürmen.
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Auf der Suche nach der Wärme von morgen startet die Energieversorgung Niederösterreich (EVN) im südlichen Wiener Becken die nächste Phase der Tiefen-Geothermie. In den kommenden Monaten lässt die EVN den Untergrund in mehr als 60 Gemeinden durchleuchten, um das hiesige Potenzial von Geothermie zu erkunden und damit die Grundlage für eine regionale, nachhaltige und wetterunabhängige Wärmeversorgung zu schaffen.

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Mailings, Informationsfolder und drei regionale Informationsveranstaltungen begleiten die bevorstehenden Untersuchungen. "Mit der Tiefengeothermie wollen wir den heimischen Wärmeschatz unter unseren Füßen für kommende Generationen nutzbar machen. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die Menschen in der Region von Anfang an mitzunehmen und offen über die nächsten Schritte zu informieren", erklärt EVN Sprecher Stefan Zach.

Person hält zwei gelbe Geothermie-Messgeräte in den Händen, trägt Warnweste.
Für die Messung werden rund 30.000 Geophone entlang der Messlinien platziert. © EVN

Mit speziellen Messfahrzeugen (siehe Aufmacherbild) werden kontrollierte Vibrationen in den Boden gesendet. Hochempfindliche Sensoren erfassen die Rückmeldungen aus mehreren Kilometern Tiefe und liefern in Folge ein detailliertes Bild der Gesteinsschichten. Die Messungen dauern an jedem Punkt durchschnittlich nur eine Minute. Währenddessen bleiben die betroffenen Straßen befahrbar, der Geräuschpegel entspricht etwa dem einer vorbeifahrenden Straßenbahn.

Zwei Anlagen bis 2035

"Für Anrainerinnen und Anrainer bedeutet die Vibrationsseismik vor allem eines: Es besteht kein Handlungsbedarf. Die Untersuchungen erfolgen kontrolliert, technisch überwacht und überwiegend auf öffentlichen Straßen und Wegen. Wer sich dennoch näher informieren möchte oder Fragen hat, ist bei unseren Informationsveranstaltungen herzlich willkommen", so Zach.

Schematische Darstellung einer Tiefen-Geothermieanlage mit Bohrungen bis in 4.500 Meter Tiefe.
Schematische Darstellung der Tiefen-Geothermieanlage mit Bohrungen bis in 4.500 Meter Tiefe. © EVN

Die gewonnenen Daten bilden schließlich die Grundlage für die weitere Planung der Tiefengeothermie-Projekte. Bis 2035 sollen im Industrieviertel zwei Anlagen entstehen und bestehende Naturwärmenetze mit nachhaltiger Energie versorgen. Die EVN sieht in der Tiefengeothermie eine wichtige Ergänzung zu bestehenden erneuerbaren Wärmequellen wie Biomasse und Großwärmepumpen.

Termine der EVN-Infotour

Interessierte Bürger können sich bei drei regionalen Veranstaltungen persönlich informieren und mit Experten ins Gespräch kommen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per QR-Code im Informationsfolder oder per E-Mail an events@evn.at gebeten. Weitere Informationen sind unter geowaerme-noe.at verfügbar.

22. September, 14:00 bis 20:00 Uhr: Bettfedernfabrik, Kulturstraße 1, 2522 Oberwaltersdorf

2. Oktober, 14:00 bis 20:00 Uhr: City Campus Wiener Neustadt, FH Wiener Neustadt, Schlögelgasse 22-26, 2700 Wiener Neustadt

8. Oktober, 14:00 bis 20:00 Uhr: Franz Fürst Freizeitzentrum, Eumigweg 1-3, 2351 Wiener Neudorf

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