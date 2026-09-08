Buntes Stadtfest
"Grande Finale" für Wr. Neustädter Kultursommer
"Der Kultursommer hat einmal mehr gezeigt, wie groß das Interesse an einem vielfältigen und niederschwelligen Kulturangebot in unserer Stadt ist", freuen sich Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Kulturstadtrat Franz Piribauer über zahlreiche Höhepunkte und schöne Begegnungen.
Von Schanigärten bis Bürgermeistergarten
Es gab: OpenAir-Konzerte mit Sofia Reyna und den "Mammut Horns", Serenaden der Stadtmusik, Matineen mit Marie-Luise Engel-Schottleitner sowie Rock- und Metal-Abende im Bürgermeistergarten sorgten für Abwechslung. Dazu kamen "Schneewittchen" mit dem Theater im Neukloster, kostenlose Stadtrundfahrten und ein Mitmachkonzert für die Kleinsten.
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Grande Finale mit dem Bunten Stadtfest
Von 10. bis 12. September steigt das "Bunte Stadtfest" – Auftakt macht das "Konzert für Wiener Neustadt" am 10. September.
Kulturherbst mit Starbesetzung
Nahtlos geht's weiter: Das Bold Arts Festival bringt ab 3. Oktober Street Art in die Innenstadt, in den Kasematten spielt ab 14. Oktober das Bösendorfer Festival auf, Philipp Hochmair zeigt "Der Prozess", und im Museum St. Peter an der Sperr warten Weltmusik-Konzerte und die Ausstellung von Jakob Gasteiger. Alle Informationen und Tickets finden sich unter: www.webshop-wn.at.
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