"Grande Finale" für Wr. Neustädter Kultursommer

Wiener Neustadts Kultursommer war ein voller Erfolg: Rund 5.000 Besucher ließen sich von Juli bis September von Theater, Live-Musik, Lesungen und Kinderprogramm in der Innenstadt und den Stadtvierteln begeistern. Am Wochenende ist Grande Finale mit dem "Bunten Stadtfest".

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"Der Kultursommer hat einmal mehr gezeigt, wie groß das Interesse an einem vielfältigen und niederschwelligen Kulturangebot in unserer Stadt ist", freuen sich Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Kulturstadtrat Franz Piribauer über zahlreiche Höhepunkte und schöne Begegnungen.

Von Schanigärten bis Bürgermeistergarten

Es gab: OpenAir-Konzerte mit Sofia Reyna und den "Mammut Horns", Serenaden der Stadtmusik, Matineen mit Marie-Luise Engel-Schottleitner sowie Rock- und Metal-Abende im Bürgermeistergarten sorgten für Abwechslung. Dazu kamen "Schneewittchen" mit dem Theater im Neukloster, kostenlose Stadtrundfahrten und ein Mitmachkonzert für die Kleinsten.

Grande Finale mit dem Bunten Stadtfest

Von 10. bis 12. September steigt das "Bunte Stadtfest" – Auftakt macht das "Konzert für Wiener Neustadt" am 10. September.

Kulturherbst mit Starbesetzung

Nahtlos geht's weiter: Das Bold Arts Festival bringt ab 3. Oktober Street Art in die Innenstadt, in den Kasematten spielt ab 14. Oktober das Bösendorfer Festival auf, Philipp Hochmair zeigt "Der Prozess", und im Museum St. Peter an der Sperr warten Weltmusik-Konzerte und die Ausstellung von Jakob Gasteiger. Alle Informationen und Tickets finden sich unter: www.webshop-wn.at.