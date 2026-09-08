Babler: So viel kostete "PR-Ausflug" zur WM

Jetzt liegen die Gesamtkosten für Bablers USA-Reise zu einem ÖFB-Match vor.

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Schon in der Vorwoche berichtet oe24 über die Hotelkosten von Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler (SPÖ) für seine USA-Reise zu einem ÖFB-WM-Match gegen Jordanien. Das ging aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung zu den Nächtigungskosten im zweiten Quartal hervor.

Nun liegt auch eine Anfragebeantwortung an FPÖ-Mandatar Markus Leinfellner zu den Gesamtkosten des "PR-Ausflugs", so nennt es die FPÖ, vor. Das Ergebnis: Insgesamt schlug die Reise für Babler (inklusive vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) mit 21.257,11 Euro zu Buche.

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Die Kosten ergeben sich wie folgt:

Hotelkosten: 5.311,29 Euro

Transferkosten: 3.944,14 Euro

Flugkosten: 12.001,68 Euro

Neben dem ÖFB-Match gegen Jordanien stand unter anderem ein Austausch mit dem jordanischen Kronprinzen am Programm. Am Tag nach dem WM-Spiel ging es für Babler dann noch zu einem Austausch mit der österreichischen Nationalmannschaft, heißt es in der Anfragebeantwortung.

Einen kleinen Seitenhieb gegen die FPÖ gibt es von Babler dann auch noch: "Die Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben bei internationalen Sportgroßveranstaltungen gehört zu den Aufgaben des für Sport zuständigen Regierungsmitglieds und wurde auch von meinen Amtsvorgängern entsprechend wahrgenommen. So nahm etwa einer meiner Amtsvorgänger im Jahr 2018 an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland teil." Damals stellte die FPÖ mit Heinz-Christian Strache den Sportminister. Österreich war für die WM gar nicht qualifiziert.