Sturz-Gerüchte um Babler: Jetzt spricht Zeiler

Medienmanager Gerhard Zeiler äußert sich jetzt erstmals zu den Sturz-Gerüchte rund um SPÖ-Chef Andreas Babler.

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Medienmanager Gerhard Zeiler gibt sich distanziert, was mögliches Interesse am SPÖ-Vorsitz angeht. In der ORF-Sendung "Hinter den Schlagzeilen" meint er: "Solange ich nicht gefragt werde, braucht es auch keine Antwort."

Scharfe Kritik an Regierung

Kritik übt er an der Regierung. Diese komme ihm manchmal wie eine Fußball-Mannschaft vor, die zur Halbzeit 0:2 im Rückstand liege und sich zur Pause entschließe, die Verteidigung zu verstärken.

Zeiler galt schon mehrfach als Kandidat für den SPÖ-Vorsitz und soll speziell in die Wiener Stadtpartei gute Kontakte habe. Zuletzt war sein Name medial wieder als Alternative zu Parteichef Andreas Babler kolportiert worden. Auch oe24 berichtete. Dieser ist freilich erst vor einem halben Jahr von einem Bundespartei für eine weitere Periode gewählt worden und denkt sichtlich nicht an Rücktritt.