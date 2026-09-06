"Kleinstpartei", Sturz-Gerüchte: Babler taumelt zum ORF-Gipfel

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Die krisengebeutelte SPÖ traf sich am Wochenende zur Präsidiumsklausur. Ab Donnerstag lädt Babler zum ORF-"Zukunftsforum".

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Die SPÖ hat eine öffentliche Vorsitzdebatte am Rande ihrer Präsidiumsklausur in Mauerbach vermieden. Allerdings trat auch nur ein einziger Parteivertreter vor die Medien: Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim.

Er gestand aber ein, dass man mit den gegenwärtigen Umfragewerten nicht zufrieden sein könne. Ähnlich äußerten sich auch schon mehrere SPÖ-Landeschefs. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) sprach bereits von einer "Kleinstpartei". In Umfragen liegen die Roten bei 15 Prozent.

Fellner bestätigt Treffen mit Zeiler

An den Sturz-Gerüchten rund um Parteichef Andreas Babler sei jedenfalls nichts dran, so Seltenheim. Fellner hingegen bestätigte just am Wochenende ein Abendessen mit dem Top-Medienmanager Gerhard Zeiler im Sommer. Wie von oe24 berichtet, würde er bereitstehen, die Partei zu übernehmen. Laut dem SPÖ-Landeschef wollte Zeiler ihn aber nur kennenlernen.

Babler lädt diese Woche nun zum ORF-"Zukunftsforum" ins Vizekanzleramt. Das Event soll der Startschuss für eine große ORF-Reform sein.