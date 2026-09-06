AfD-Wahlsieg: Das sagt Herbert Kickl

Der FPÖ-Chef zeigte sich begeistert vom Sieg seiner Schwesterpartei aus Deutschland.

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Kickl sagte: „Die Wähler haben heute nicht nur die AfD gewählt, sondern vor allem auch die versammelte Front der Systemparteien abgewählt. Sie haben an der Wahlurne jene undemokratische Brandmauer eingerissen, die abgehobene Eliten gegen die einzige patriotische Kraft und damit gegen den Willen der eigenen Bevölkerung errichtet haben. Das ist gelebte Demokratie."

Video zum Thema AfD feiert historischen Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt © ARD

"Wind der Freiheit von 1989"

Kickl vergleicht den Wahlsieg der AfD sogar mit dem Fall der deutschen Mauer und sieht eine Signalwirkung für Österreich: "Mit dem heutigen Tag weht wieder der starke Wind der Freiheit von 1989 durch Deutschland. Die Menschen holen sich ihr Land und ihre Heimat zurück! Was wir heute in Deutschland erleben, ist dieselbe unaufhaltsame Dynamik, die auch in Österreich die patriotische Wende vorantreibt. Das abgehobene System der Eliten bröckelt an allen Ecken und Enden, weil die Bürger es nicht mehr länger ertragen wollen"

© EPA

Kickl will Weidel als Kanzlerin

Kickl schaut bei seiner Analyse nicht auf Sachsen-Anhalt, sondern bereits nach Berlin. Geht es nach dem Chef der Freiheitlichen, wird die nächste deutsche Kanzlerin Alice Weidel heißen.

Video zum Thema Erstes Statement von Alice Weidel © ARD

"Und mit ihm wächst das Vertrauen in jene politischen Kräfte, die als einzige glaubwürdig an der Seite der Bürger stehen. Die patriotische Wende in Deutschland, getragen von den Bürgern, nimmt mit der AfD immer mehr an Fahrt auf und wird letztlich mit einer Bundeskanzlerin Alice Weidel ihren endgültigen Durchbruch erzielen"