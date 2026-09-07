AfD, "Remigration", Identitäre: Kickl-Ansagen im ORF-Sommergespräch

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

FPÖ-Chef Herbert Kickl ist der letzte Gast der diesjährigen Sommergespräche im ORF.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die FPÖ will ihren Wunsch nach "Remigration" vorantreiben und plant im Nationalrat eine entsprechende Initiative: Im Herbst werde man ein entsprechendes Gesetz, möglicherweise im Verfassungsrang, einbringen, kündigte Parteichef Herbert Kickl am Montag im letzten ORF-"Sommergespräch" an. So weit wie die AfD in Deutschland will Kickl aber nicht gehen, wie er emotional in Abrede stellte.

Mit einem Gesetzesentwurf zur von den Freiheitlichen immer wieder propagierten "Remigration" etwa für straffällige Asylwerber will Kickl vor allem der ÖVP die Rute ins Fenster stellen. Als Interviewerin Simone Stribl allerdings den Vergleich zur AfD zog, der eine wesentlich härtere Ausgestaltung von "Remigration" und eine "Abschiebeoffensive" vorschwebt, gab sich der FPÖ-Chef aufgebracht und empört. Man habe mit der Partei zwar manches gemeinsam, aber nicht alles, meinte er sinngemäß.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Trotz angeblicher Unterschiede bezeichnete Kickl den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt als "eine demokratische Sternstunde" und "ein großartiges Lebenszeichen der Demokratie in Deutschland". "Das Zusammenbrechen der Brandmauer war weit über die deutschen Grenzen zu hören", befand der FPÖ-Obmann. Berührungspunkte seiner Partei mit der AfD würden sich dort ergeben, wo sich Interessen decken: nicht nur in einer restriktiven Asyl- und Zuwanderungspolitik, sondern auch in der Klima- und Energiepolitik sowie wirtschaftlich.

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Moderatorin Simone Stribl. © APA/HANS KLAUS TECHT

Kein Identitären-"Mitgliedsregister"

Bei der Frage nach Kontakten zu den rechtsextremen Identitären geriet der FPÖ-Chef mehr und mehr ins mäandern. Seine "roten Linien" setze er weiterhin dort, wo Demokratie nicht akzeptiert werde, man einen autoritären Staat errichten wolle oder Gewalt als legitimes Mittel der Politik akzeptiert werde. Dass man jene einstigen Mitarbeiter, die in Gewaltvorfälle verwickelt waren, überhaupt erst aufgenommen habe, begründete Kickl damit, dass man ja kein "Mitgliedsregister" der identitären habe.

Kickl kurz vor dem Start des Sommergesprächs. © APA/HANS KLAUS TECHT

Eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters kommt für Kickl weiterhin nicht infrage. "Die Pensionsschraube ist für mich das Allerletzte - weil ich es für unanständig finde", meinte er dazu. Stattdessen schlug der FPÖ-Obmann vor, steuerliche Anreize für die Eigenvorsorge zu schaffen und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Ohnehin ist für Kickl keine Panik angebracht: Zwar habe man derzeit ein "gewisses Problem" aufgrund geburtenstarker Jahrgänge, die nun in den Ruhestand treten. Danach dürfte es aber wieder Entspannung geben, glaubt Kickl.

Abwarten bei Wehrdienstreform

Ob seine Partei der Wehrdienstreform der Regierung zustimmen wird, ließ Kickl offen. Bis jetzt habe es erst eine Kontaktaufnahme vonseiten des Kanzleramts gegeben - "damit man behaupten kann, man hat mit der Freiheitlichen Partei Gespräche begonnen". Die derzeit präsentierte Lösung sei das Paradebeispiel für einen "faulen Kompromiss". Sollte es eine "vernünftige Lösung" geben, "werden wir uns dem nicht verschließen", stellte Kickl aber in Aussicht.

Begonnen hatte das "Sommergespräch" aber mit dem Sommer: Angesprochen auf die Rekordhitze in den vergangenen Monaten bezweifelte Kickl ein weiteres Mal, dass der Klimawandel hauptsächlich menschengemacht sei. Die FPÖ sei "die einzige Partei, die sich zum Klimawandel bekennt", meinte der FPÖ-Chef - da das Klima ständig im Wandel sei. Man solle daher mit ein wenig "Gelassenheit an das Thema herangehen" anstatt "Alarmismus" zu verbreiten und "Ablasshandel" zu betreiben. Der Mensch sei zudem fähig zu "Anpassung".