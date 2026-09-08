Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei Kirtag ausgebuht

Beim berühmten Altausseer Kirtag kam es zu einem unangenehmen Zwischenfall. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger wurde während ihrer Festrede im vollen Bierzelt von Teilen des Publikums ausgebuht.

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Steiermark. Das wohl berühmteste Bierzelt Steiermarks zog am Samstag wieder rund 4.000 Besucher an. Schon zur Mittagsstunde war das Zelt zum Bersten voll. Unter den Feiernden befand sich auch Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Während sich die Masse vornehmlich in Tracht amüsierte, kippte bei einer Ansprache der Politikerin plötzlich die Stimmung.

Video zum Thema oe24 © oe24

Pfeifkonzert im Festzelt

Zunächst schwärmte Meinl-Reisinger noch von der Veranstaltungshochburg: "Wo es wirklich schön ist. Wo man gerne herkommt. Wo man sich wohlfühlt. Wo man viele nette Menschen trifft. Wo man sich einfach auch mal entspannen kann. Jawohl. Es ist einfach schön da." Doch direkt im Anschluss begannen einige Gäste im Bierzelt zu buhen und zu pfeifen. Meinl-Reisinger reagierte prompt auf den Gegenwind und setzte ihre Rede fort: "Und jetzt hörts mal auf. Wir sind alle gemeinsam in Österreich. Wir freuen uns heute hier zu sein. Wir genießen gemeinsam den Abend. Auf einen schönen Abend im Altausseer Bierzelt."

Buhrufe offenbar nur von kurzer Dauer

Augenzeugen berichten gegenüber oe24 allerdings, dass die Buhrufe nur von kurzer Dauer waren. Vor allem beim Dirigieren der Musik durch Meinl-Reisinger soll die Stimmung ausgelassen gewesen sein. Ein Video eines oe24-Leserreporters bestätigt das auch.

Video zum Thema Meinl-Reisinger dirigiert am Kirtag © Lese-Reporter

FPÖ reagiert direkt auf Instagram

Der FPÖ-Abgeordnete Markus Leinfellner griff den Vorfall schnell auf und teilte ein Video der Rede auf seinem Instagram-Account. Er kommentierte den Gegenwind für die Neos-Chefin scharf: "Meinl-Reisinger wurde beim Altausseer Kiritog ausgebuht! Die Österreicher haben die Nase voll von dieser Verlierer-Ampel und das zeigen sie auch ganz deutlich! Wann sehen sie es endlich ein und machen den Weg frei für Neuwahlen?"

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Tausende Besucher und Kaiserwetter

Abseits des politischen Wirbels riss der Besucherstrom nicht ab. Auch am Sonntag strömten bei spätsommerlichem Kaiserwetter wieder etwa 4.000 Gäste auf das "Fischererfeld". Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag genoss das Wochenende ebenso wie die amtierenden Narzissenhoheiten Lisa Kummer, Annalena Pliem und Verena Pfandlsteiner.