Ziegenrisse: Wolf ohne Abschussgenehmigung getötet

Nach dem Abschuss eines Wolfes in Arzl im Pitztal fordert die Naturschutzorganisation WWF eine "rasche und lückenlose strafrechtliche Aufklärung".

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Ein Wolf hat offenbar vergangenen Sonntagvormittag auf einer Weide nahe einer Siedlung in Arzl im Pitztal (Bezirk Imst) sechs Ziegen gerissen bzw. getötet. Am Abend wurde dann in demselben Bereich ein Wolf erlegt, bestätigte das Land der APA am Dienstag den Vorfall, über den die "Tiroler Tageszeitung" zuerst berichtet hatte. Für das betreffende Jagdgebiet sei keine der sonst üblichen Abschussverordnungen des Landes vorgelegen bzw. in Kraft gewesen, hieß es.

Bei Gefahr in Verzug

Die Verantwortlichen erinnerten daran, dass sogenannte Schad- und Risikowölfe in Tirol nur dann entnommen werden dürfen, wenn entweder eine Maßnahmenverordnung bestehe oder "Gefahr in Verzug" sei, also durch den Wolf das Leben oder die Gesundheit der "in einem ausgewiesenen Alpschutzgebiet oder auf einer landwirtschaftlichen Weidefläche gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztiere gegenwärtig gefährdet oder unmittelbar bedroht ist". Ob die Voraussetzungen für den Abschuss des Wolfes im Fall von Arzl im Pitztal vorlagen, sei nun Gegenstand von Erhebungen.

Massive Kehlbisse

Aufgrund des Rissbildes mit massiven Kehlbissen sei jedenfalls von einem Wolf als Verursacher für die Tötung der Ziegen auszugehen, hieß es. Der Kadaver des Wolfes wurde indes durch einen Amtstierarzt begutachtet, DNA-Proben seien bereits genommen worden. Diese würden an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde an die Veterinärmedizinische Universität Wien geschickt. Die Ergebnisse zur DNA-Analyse seien in den kommenden Wochen zu erwarten.