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Schockfund in Zell

Leiche in abgeschlepptem Auto entdeckt

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Polizist und Mann stehen neben geöffnetem Auto, Rettungswagen und Transporter im Hintergrund.
© ZOOM.TIROL
Ein Schockfund in Zell am Ziller sorgt für Entsetzen: Ein Autohaus-Mitarbeiter entdeckte eine leblose Person auf der Rückbank eines Autos.
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Tirol. Am Sonntag machte ein Mitarbeiter eines Autohauses in Zell am Ziller eine schreckliche Entdeckung. In einem Wagen mit ausländischen Kennzeichen, der angeblich bereits am Freitag abgeschleppt worden war, befand sich eine leblose Person auf der Rückbank. Die alarmierten Rettungskräfte beziehungsweise der Notarzt konnten vor Ort nur noch den Tod feststellen.

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Autopanne im Zillertal

Zuvor hatte ein 79-jähriger Ungar auf der Zillertaler Höhenstraße eine Autopanne erlitten. Sein Fahrzeug wurde daraufhin abgeschleppt und zu einer Werkstatt nach Zell am Ziller gebracht. Am Sonntag folgte dann der Schockfund durch den Autohaus-Mitarbeiter in genau diesem Wagen.

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Die Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst völlig unklar. Von den Behörden wurde bereits eine Obduktion angeordnet. Montagnachmittag lag ein Ergebnis vor. Demnach sei der 79-jährige Ungar aufgrund eines gesundheitlichen Problems bzw. eines natürlichen Todes verstorben, hieß es vonseiten der Exekutive. Daher kein Fremdverschulden!

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