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Tests gestartet

Italo-Superzug düst durch Tirol

Frecciarossa 1000
© Wikipedia
Die High Speed Züge "Frecciarossa" erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h. Die Fahrt von Mailand nach München wird rund sechs Stunden und 30 Minuten dauern.
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Die Testfahrten der italienischen Hochgeschwindigkeitszüge Frecciarossa in Österreich und Deutschland haben begonnen. Die Fahrten sind Teil des internationalen Zulassungsverfahrens für die Züge. Nach der Bewilligung sollen ab Sommer 2027 Verbindungen zwischen Mailand beziehungsweise Rom und München über Innsbruck angeboten werden, teilte die italienische Staatsbahnen FS (Ferrovie dello Stato) am Mittwoch mit. In Österreichs laufen die Tests in Tirol und auf der Weststrecke.

In Österreich werden die Züge zwischen Kufstein in Tirol und dem Brenner sowie zwischen Salzburg und Wien getestet. Die Testfahrten in Deutschland erfolgen auf der deutschen Strecke Berlin-München und weiter nach Kufstein statt.

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Die Eisenbahngesellschaften wollen dabei auch technisches Know-how austauschen. Die Züge müssen an unterschiedliche Stromversorgungs- und Signalsysteme angepasst werden. Gleichzeitig wurden Schulungen für deutsches und österreichisches Fahrpersonal gestartet.

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