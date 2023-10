Fassungsloser BBC-Reporter bricht im Spital in Gaza in Tränen aus

Israel schlägt nach den Terrorattacken der islamistischen Hamas mit voller Härte zurück. Seit Tagen greift Israels Luftwaffe als Reaktion auf das Massaker Ziele im Gazastreifen an. Bei den Gegenangriffen werden auch Wohnhäuser im Gazastreifen beschossen, die nach Militärangaben von den Militanten genutzt werden.

Ins Kreuzfeuer geraden dabei auch immer wieder Zivilisten. Rund 1800 Palästinenser wurden seither getötet. Mehr als 6600 Menschen wurden verletzt, darunter rund 580 Minderjährige und 350 Frauen.

Ein Reporter von BBC Arabic, einem Ableger der offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Großbritanniens für den arabischen Raum, berichtete nun über die furchtbaren Zustände im Al-Shifa-Hospital im Gazastreifen. "Das ist mein örtliches Krankenhaus. Drinnen sind meine Freunde, meine Nachbarn, das ist meine Gemeinschaft", sagt Adnan Elbursh, selbst aus Gaza stammend, in dem Bericht vom Donnerstag.

"Heute ist einer der härtesten Tage meiner Karriere. Ich habe Dinge gesehen, die ich nie wieder ungesehen machen kann."

Dann gibt Elbursh einen Einblick ins Innere des Spitals: "Überall liegen Leichen. Die Verletzten schreien um Hilfe. Die Geräusche kann man nicht vergessen", schildert er die dramatische Lage.

BBC team reporting from Gaza find dozens of neighbours & friends among the injured & dead in Al-Shifa Hospital. Exceptional reporting - at a huge personal cost - from @adnanelbursh @Rushdibbc & many others in Gaza. pic.twitter.com/eGZkmghQAx