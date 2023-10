Wienerin: Mein Mann kämpft in Israel

Nach dem blutigen Terror flog ein Wiener direkt nach Israel zu seiner Einheit. Seine Frau Daniela ist mit zwei Kindern in Wien.

„Ich bin traurig und bestürzt“, sagt Daniela zu oe24. Die 30-jährige jüdische Wienerin ist mit ihren Kindern (1 und 3) zuhause in Wien, während ihr Mann Yasha (28) schon am Samstag, als der „pure Terror“ der Hamas begann, nach Israel geflogen ist. Yasha ist jetzt Soldat. „Noch ist er in Einsatzbereitschaft, wir sind ständig in Kontakt“, sagt Daniela. Die Unternehmerin weiß: „Das wird nicht mehr so sein, sobald seine Einheit eingesetzt wird.“

Die junge Mutter weint viel, kann kaum schlafen, den Kindern sagt sie, dass „Papa ein Held ist“. Sie ist stolz auf ihren Mann. „Israel war der einzige Ort der Welt, wo wir Juden immer sicher sein konnten“, sagt Daniela. „Die Attacken der Hamas sind nichts anderes als furchtbarer Terror.“

"Ich traue mich heute nicht aus dem Haus"

Daniela gesteht: "Ich traue mich heute nicht aus dem Haus." Die Terror-Organisation Hamas hatte für Freitag den "Welttag des Dschihad" ausgerufen. "Das war ein weltweiter Aufruf zur Gewalt gegen alle Juden", sagt Daniela. In Wien steht Polizeischutz vor allen jüdischen Einrichtungen, auch vor Kindergärten.

Yasha ist jetzt Soldat.