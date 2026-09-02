Bitte warten! Enormer Ansturm auf das LASK-Abo

Am Mittwoch um 12 Uhr startete der Vorverkauf für das 4er-Abo der Champions League und die Nachfrage hatte es in sich.

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Die "OÖN" wagten einen Selbstversuch und stellten sich für das begehrte Abo zum Vorverkaufsstart der Abonnenten an.

Dabei geht es um die Heimspiele gegen den FC Liverpool, Slovan Bratislava, Fenerbahce und den FC Porto. Alle vier gibt es nur gemeinsam zu kaufen, dennoch waren die Leute nicht abzuhalten.

Bereits um 11 Uhr – also eine Stunde vor Start – loggte man sich bei den OÖN ein, doch 30 Minuten später wurde die Warteschlange neu gemischt und damit hatten über 1.600 Leute Vorrang.

Tickets werden sofort weiterverkauft

Rund eine Viertelstunde nach Start kamen die ersten Meldungen von Abo-Besitzern, die Tickets ergattert hatten. Die Stehplätze waren aber sofort weg, die teureren Plätze folgten nach und nach.

Sofort waren Tickets auf "willhaben.at" zu finden, vor allem für das Spiel gegen die Reds. Kostenpunkt: 500 Euro.

Erst kurz vor 13 Uhr schafften es die OÖN in die Auswahl, selbst da konnten sie den Plätzen live dabei zusehen, wie sie weniger wurden.

Im Familiensektor wurden sie dennoch fündig, doch zu diesem Zeitpunkt waren noch mindestens 6.851 User in der Warteschlange. Alle werden nicht mehr so glücklich gewesen sein.