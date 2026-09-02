Rapid möchte Kaderbreite noch verringern

Das Transferfenster in Österreich ist noch bis morgen 17 Uhr geöffnet. Bis dahin dürfen die österreichischen Bundesligisten noch am Transfermarkt tätig werden. Bei Rapid Wien geht es jedoch eher darum den Kader zu verkleinern.

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Nach dem Aus in der Conference League war schnell klar: Bei Rapid wird der ein oder andere Spieler vor Transferschluss noch abgegeben werden müssen. Einerseits sollen noch Einnahmen generiert werden, andererseits stehen aktuell auch noch zu viele Spieler im Kader, denen keine Spielzeit garantiert werden kann.

Rapid Sportchef Markus Katzer nahm diesbezüglich Stellung. Als Abgangskandidaten nannte er beispielsweise Dejan Radulovic, Ange Ahoussou und Furkan Demir. Während bei Radulovic und Ahoussou eher ein fixer Abgang im Raum steht, könnte Furkan Demir möglicherweise innerhalb der Bundesliga verliehen werden.

Auch um Jungstar Nikolaus Wurmbrand kursieren noch Gerüchte. Nachdem das Transferfenster in England bereits geschlossen ist, fallen einige Interessenten an dem Österreicher weg. Jedoch hat auch Feyenord Rotterdam Interesse am 20-Jährigen bekundet. Fix bleiben sollen hingegen Matthias Seidl und Petter Nosa Dahl. Einen Abgang des Flügelspielers, an dem vor allem Serie A-Klub Frosinone Calcio Interesse hatte, schließ Katzer aus.

Abgang von Amane und Gulliksen bereits fix

Bei Rapids einstigen Rekordeinkauf Tobias Gulliksen und Mittelfeldakteur Romeo Amane sind die Abgänge bereits bestätigt. Gulliksen, welcher erst letzten Sommer für 3,8 Millionen Euro von von Djurgårdens IF geholt wurde, geht nun leihweise zum türkischen Verein Kocaelispor. Romeo Amane hingegen verlässt Rapid per fixem Transfer und schließt sich dem belgischen Top-Klub RSC Anderlecht an. Für den Ivorer erhalten die Grün-Weißen eine Ablöse von 6 Millionen Euro.

Romeo Amane schließt sich RSC Anderlecht an © GEPA pictures

Katzer äußerte sich zum erwarteten Abgang: "Romeo Amane hat unsere Erwartungen voll erfüllt. Ich wünsche ihm im Namen unseres Klubs und ganz besonders auch persönlich nur das Beste für seine neuen Karrierestation und bin überzeugt, dass er sich auch beim RSC Anderlecht rasch etablieren kann."

Auch Austria, Sturm und Salzburg aktiv

Ebenfalls einen Abgang könnte auch der Stadtrivale aus Favoriten noch verzeichnen. Mit Moritz Wels dürfte Austria Wien einen ihrer jungen Offensivspieler möglicherweise noch abgeben. Ein konkretes Angebot gab es bereits von Dundee United, dieses wurde jedoch vorerst abgeblockt.

Auch bei Sturm kursieren noch Gerüchte um einige Spieler. Während offenbar ein Angebot von Serie-A-Klub Venezia am Deadline-Day für den Polen Filip Rozga abgelehnt wurde, könnte es jetzt einen ein Ex-Salzburg-Stürmer nach Graz ziehen. Laut einem Bericht von "Africafoot" soll sich Oumar Diakite bereits auf dem Weg nach Graz befinden, um dort die medizinischen Untersuchungen zu absolvieren.

Der 22-jährige Angreifer steht aktuell bei Stade Reims in der Ligue 2 unter Vertrag und soll auf Leihbasis mit Kaufoption kommen. Zuletzt sollen auch Klubs aus der Türkei und aus der englischen Championship interessiert gewesen sein.

Bei Red Bull Salzburg hingegen gelang mit Jesper Lindström ein Top-Zugang. Der 26-Jährige wechselt leihweise vom SSC Napoli zu den Mozartstädtern.