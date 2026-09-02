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Transferfenster zu

Top-Stars noch ohne Vertrag

SR
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KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 27: David Alaba #8 of Austria arrives during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Algeria and Austria at Kansas City Stadium on June 27, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
© FIFA via Getty Images
Die Transferphase in den Top-Ligen ist seit gestern Abend geschlossen. Somit werden keine bei anderen Vereinen unter Vertrag stehenden Spieler mehr zu einem Top-Klub wechseln. Einige prominente Namen dürften dennoch das Interesse internationaler Top-Teams wecken.
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Nach dem Transferwahnsinns des Sommers scheinen die größten Ablösen geflossen zu sein. Sowohl in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich sind die Transferfenster geschlossen. Dennoch dürften einige Spieler ohne Vertrag noch einen neuen Verein finden.

Ex-Real-Stars suchen Verein

Neben ÖFB-Innenverteidiger David Alaba, dessen Vertrag bei Real Madrid diesen Sommer auslief sind auch weitere Ex-Stars der Königlichen als freie Spieler auf dem Transfermarkt zu haben. Der langjährige Kapitän Sergio Ramos, sowie sein Landsmann Dani Carvajal und Goalgetter Karim Benzema suchen alle ebenfalls noch einen Verein.

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Aber auch einige Spieler mit reichlich Premier-League-Erfahrung dürften das ein oder andere Team verstärken. Während Routiniers wie Paul Pogba, Philippe Coutinho oder Riyad Mahrez vielen Teams mit ihrer Erfahrung weiterhelfen könnten, stehen auch Spieler wie Jadon Sancho und Oleksandr Zinchenko weiterhin ohne Verein da.

Champions League-Kader ab heute fix

Für alle Spieler, die noch den Anspruch haben, auf der größten Bühne der Welt aufzulaufen, gilt es allerdings, schnell einen Verein zu finden. Denn bis heute um 23:59 Uhr müssen alle Teams ihren Kader für die Ligaphase der Champions League melden.

Gleiches gilt auch für die weiteren europäischen Top-Wettbewerbe. Sowohl in der Europa League als auch in der Conference League müssen die Kader heute feststehen. Wohin es also den ein oder anderen Star noch zieht bleibt abzuwarten.

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