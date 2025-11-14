E-Scooter-Rowdy war gesuchter Räuber

Durch sein verhaltensauffälliges Herumgekurve mit einem E-Scooter wurde ein 27-jähriger Syrer in Favoriten gestoppt. Bei der Amtshandlung zeigte sich: Der Mann wurde bereits gesucht - als mutmaßlicher Räuber.

Wien. Im Zuge ihres Streifendienstes wurden Beamte der Polizeiinspektion Preindlgasse Donnerstagabend im Bereich der Laxenburger Straße auf das verdächtige Verhalten eines E-Scooter-Lenkers aufmerksam und hielten Gehsteig-Driver an.

Während der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine Festnahmeanordnung wegen des Verdachts des schweren Raubes vorlag: Demnach ist der Syrer tatverdächtig, Anfang Okt ober einen 30-Jährigen in dessen Wohnung unter Vorhaltung eines Messers beraubt zu haben und anschließend mit dessen Mobiltelefon und Bankomatkarte geflüchtet zu sein - der Südamerikaner hatte den Araber zu sich nach Hause eingeladen, um sich gemeinsam ein paar Biere zu genehmigen.

Mit 2 Messern in Waffenverbotszone unterwegs

Der E-Scooter-Fahrer wurde umgehend festgenommen und durchsucht. Dabei wurden bei ihm ein Spring- sowie ein Klappmesser und ein Pfefferspray vorgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann besteht bereits ein gültiges Waffenverbot, zudem hielt er sich in einer Waffenverbotszone auf. Er wurde entsprechend angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.