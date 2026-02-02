Junge Wiener verzichten zunehmend aufs eigene Auto

In Wien verabschiedet sich die junge Generation zunehmend vom eigenen Auto. Vor allem bei Männern zwischen 21 und 30 Jahren ist der Rückgang dramatisch. Eine neue Analyse zeigt, wie stark sich das Mobilitätsverhalten verändert hat.

Junge Menschen verzichten in Wien immer häufiger auf das Auto. Das hat eine Auswertung des Mobilitätsverhaltens der vergangenen Jahre ergeben, wie das Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) der APA mitteilte. Der Anteil der mit dem Pkw zurückgelegten Wege ist bei den 21- bis 30-Jährigen vor allem in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesunken - nämlich um fast zehn Prozentpunkte. Signifikant war der Rückgang vor allem bei den Männern.

Insgesamt wurde ein Zeitraum von 15 Jahren näher unter die Lupe genommen. Die Datenbasis lieferte die laufende Modal-Split-Erhebung der Stadt Wien und der Wiener Linien, die den Anteil der diversen Mobilitätsformen auflistet. Von den jährlich rund 2.400 Befragten wird immer auch ein Teil im Folgejahr interviewt. Somit könnten Veränderungen und auch Konstanten im Verhalten gut nachverfolgt werden, heißt es.

Deutlicher Rückgang bei Männern

Und verändert hat sich bei der jüngeren Generation der Anteil, der individuell motorisiert - also mit Auto oder Zweirad als Lenker bzw. Mitfahrer - absolviert wird. Dass der MIV-Anteil von 22 auf 13 Prozent gesunken ist, dürfte sich laut Studie auch in weiterer Folge auswirken. Denn das Nutzungsverhalten, speziell auf das Auto bezogen, wird laut Untersuchungen beim Älterwerden mitgenommen. Ab 30 Jahren ändert sich die Pkw-Nutzung demnach kaum mehr.

Zugleich würden junge Erwachsene ihre Mobilitätsgewohnheiten zu einem gewissen Grad an die eigenen Kinder weitergeben. Auch hier seien Trends zu mehr Radfahren und Zufußgehen wahrnehmbar, teilte man mit.

Ein Geschlechtervergleich wurde ebenfalls angestellt. Ausgewertet wurde, wer selber fährt. Dabei zeigt sich, dass der Anteil der Pkw-Nutzer unter jungen Männern um zwei Drittel zurückgegangen ist. In den Jahren 2020 bis 2024 fielen nur mehr acht Prozent in diese Kategorie. Zehn Jahre davor waren es noch 23 Prozent Fahrer gewesen. Männer hätten sich damit dem Verhalten der gleichaltrigen Frauen angeglichen, wurde betont.

Eigenes Auto immer weniger attraktiv

Der deutliche Rückgang des Auto-Anteils bei den Jungen spiegelt sich laut Studie auch in einem starken Anstieg des generellen Verzichts auf einen eigenen Pkw wider: Während in den Jahren 2010 bis 2014 noch 46 Prozent in Wien ohne eigenes Auto lebten, sind es in dieser Altersgruppe mittlerweile 60 Prozent. Das bedeutet nicht, dass diese Personen nie mit dem Auto unterwegs sind, sie nutzen dann allerdings Angebote wie Carsharing.

Generell besitzen 42 Prozent der Wiener Haushalte kein Auto. Deren Bewohnerinnen und Bewohner legen 44 Prozent ihrer Wege mit den Öffis und 38 Prozent zu Fuß zurück. Auch das Fahrrad wird hier mit 14 Prozent überdurchschnittlich häufig genutzt. Vor allem junge Single-Haushalte (bis 35 Jahre) und Alleinerziehende verfügen oft über kein eigenes Fahrzeug.