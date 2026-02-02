Tödlicher Wohnungsbrand in St. Pölten ging von E-Herd aus

In St. Pölten ist am Samstag ein Mann bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen. Das Feuer dürfte von einem E-Herd ausgegangen sein.

Ein Wohnungsbrand mit einem Toten am Samstag in St. Pölten ist von einem E-Herd ausgegangen. Das Feuer "dürfte durch eingeschaltete Herdplatten und darauf gelagerte Gegenstände entstanden sein", teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Ursache wurde vom Landes- und Bundeskriminalamt ermittelt. Für einen 59-jährigen Rollstuhlfahrer, der sich alleine in der betroffenen Erdgeschoßwohnung aufgehalten hatte, kam jede Hilfe zu spät. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.

Der Brand war am späten Samstagnachmittag ausgebrochen. Das Mehrparteienhaus wurde evakuiert, die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Wohnhäuser konnte verhindert werden.