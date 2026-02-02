Wegen Sekundenschlaf: Familien-Auto landete fast in Inn

Das Auto knallte in einen Betonpfosten am Straßenrand.

Am 01.02.2026, gegen 17.00 Uhr lenkte ein 39-jähriger polnischer Staatsangehöriger seinen PKW auf der B-171 von Westen kommend in Richtung Schwaz. Auf den Rücksitzen saßen seine beiden Kinder im Alter von 9 und 7 Jahren.

Das Auto des 39-Jährigen laut eigenen Aussagen des Fahrers wegen Skundenschlafs über die Fahrbahn hinaus und krachte in einen Betonpfosten gleich neben dem eiskalten Inn. Der Pkw kippte zur Seite und schlitterte noch rund fünf Meter die Fahrbahn entlang.

© ZOOm.TIROL

© ZOOm.TIROL

Sowohl Lenker und die beiden Kinder konnten von nachkommenden Verkehrsteilnehmern aus dem Unfallfahrzeug geborgen werden. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden alle drei zur weiteren medizinischen Abklärung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.

© ZOOm.TIROL

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die B-171 vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt werden.