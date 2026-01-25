So viel casht Manuel Feller nach Kitz-Ekstase

Die Sensation ist perfekt, Manuel Feller holte den ersten ÖSV-Slalomsieg in dieser Saison ausgerechnet in Kitzbühel. Doch nicht nur die goldene Gams darf der 33-Jährige bejubeln, auch ein üppiges Preisgeld steht ins Haus.

Mit dem Sieg im Slalom vom Ganslernhang stockte das ÖSV-Ass das eigene Konto ordentlich auf. Doch der Preisgeldsieger ist nicht Feller, diese Freude landet in der Schweiz.

Marco Odermatt lieferte beim Super-G am Freitag die Bestzeit, in der Abfahrt hatte er das Nachsehen hinter Giovanni Franzoni. Damit sackte der 28-Jährige dennoch 152.000 Euro ein.

Aber zurück zu Feller. Der Tiroler heizte als Schnellster über den Ganslernhang und verdiente damit 101.000 Euro Preisgeld! Der emotionale Wert ist natürlich nicht zu übertreffen, vor allem für Feller, für den es noch mehr als für andere ein Heimrennen ist. Sein ausufernder Schrei im Ziel gab einen Einblick, was ihm der Erfolg bedeutete.

Preisgeld in Kitzbühel (Euro):

1. Platz 101.000

2. Platz 51.000

3. Platz 26.000

4. Platz 18.500

5. Platz 15.500

6. Platz 13.500

7. Platz 12.500

8. Platz 11.500

9. Platz 10.500

10. Platz 9.500

...

30. Platz 2.500

2026 hatte einen erneuten Anstieg zum Vorjahr, bei dem noch 330.000 Euro pro Rennen vergeben wurden. Diesmal waren es bereits 350.000 Euro. Bei den 86. Hahnenkammrennen wurden also insgesamt satte 1,05 Millionen Euro ausgeschüttet.