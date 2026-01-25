Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Kitzbühel
So viel casht Manuel Feller nach Kitz-Ekstase
© GEPA

Slalom-Sieg

So viel casht Manuel Feller nach Kitz-Ekstase

25.01.26, 15:01
Teilen

Die Sensation ist perfekt, Manuel Feller holte den ersten ÖSV-Slalomsieg in dieser Saison ausgerechnet in Kitzbühel. Doch nicht nur die goldene Gams darf der 33-Jährige bejubeln, auch ein üppiges Preisgeld steht ins Haus.

Mit dem Sieg im Slalom vom Ganslernhang stockte das ÖSV-Ass das eigene Konto ordentlich auf. Doch der Preisgeldsieger ist nicht Feller, diese Freude landet in der Schweiz.

Marco Odermatt lieferte beim Super-G am Freitag die Bestzeit, in der Abfahrt hatte er das Nachsehen hinter Giovanni Franzoni. Damit sackte der 28-Jährige dennoch 152.000 Euro ein.

Aber zurück zu Feller. Der Tiroler heizte als Schnellster über den Ganslernhang und verdiente damit 101.000 Euro Preisgeld! Der emotionale Wert ist natürlich nicht zu übertreffen, vor allem für Feller, für den es noch mehr als für andere ein Heimrennen ist. Sein ausufernder Schrei im Ziel gab einen Einblick, was ihm der Erfolg bedeutete.

Preisgeld in Kitzbühel (Euro):

  • 1. Platz 101.000
  • 2. Platz 51.000
  • 3. Platz 26.000
  • 4. Platz 18.500
  • 5. Platz 15.500
  • 6. Platz 13.500
  • 7. Platz 12.500
  • 8. Platz 11.500
  • 9. Platz 10.500
  • 10. Platz 9.500
  • ...
  • 30. Platz 2.500

2026 hatte einen erneuten Anstieg zum Vorjahr, bei dem noch 330.000 Euro pro Rennen vergeben wurden. Diesmal waren es bereits 350.000 Euro. Bei den 86. Hahnenkammrennen wurden also insgesamt satte 1,05 Millionen Euro ausgeschüttet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden