Mit Kanaldeckel attackiert: Eskalation bei Deutschland-Derby

Völlige Eskalation in der deutschen 2. Bundesliga! Beim Derby FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden am Samstag, das die SGD mit 2:1 gewinnen konnte, kam es zu Ausschreitungen, bei denen 64 Polizisten verletzt wurden.

Das Innenministerium teilte mit, dass die Einsatzkräfte mit Pyrotechnik, Absperrgittern und Steinen beworfen sowie auch mit Kanaldeckeln und Gehwegplatten attackiert wurden.

Schon am Feld ging es heiß her, vor 28.000 Zuschauern drehte Dresden die Auswärtspartie zu einem 2:1-Erfolg. Als Hochrisiko-Spiel eingestuft, waren zahlreiche Polizisten im Einsatz. Aber nicht nur innerhalb des Stadions knallte es.

Polizisten im Krankenhaus

In der Halbzeitpause lieferten sich die Anhänger des FCM bürgerkriegsartige Zustände vor dem Stadion. Dabei wurden mindestens 64 Polizisten verletzt, teilweise mussten sie ins Spital eingeliefert werden.

Grund war wohl, dass Magdeburg-Chaoten versucht haben sollen, zum Gästeblock vorzudringen, was von der Polizei verhindert werden konnte. "Wer Pyrotechnik in dicht gefüllten Blöcken zündet, Raketen und Böller in Menschenmengen wirft oder Polizeikräfte angreift, hat jedes Recht verwirkt, sich Fan zu nennen. Hier reden wir über Straftäter", so die Polizei-Gewerkschaft im Anschluss.

Sportlich ging der FCM in der 29. Minute durch Zukowski in Führung, ehe Dynamo noch in der ersten Halbzeit durch einen schnellen Doppelschlag (Amoako 34. & Keller 45.+3) die Partie drehte. Beide Teams befinden sich im Abstiegskampf, der Vorletzte Dresden kämpfte sich damit einen Punkt an Magdeburg auf Platz 15 heran.