In Kitz ausgeplaudert: Neue Aufgabe für Bastian Schweinsteiger

Linus Straßer hat nach Platz 3 in Kitzbühel die neueste Aufgabe von Bastian Schweinsteiger ausgeplaudert.

Nicht nur Manuel Feller hatte in Kitzbühel mit seinem ersten Sieg am Ganslern in Kitzbühel Grund zur Freude. Auf Platz 3 landete der Deutsche Linus Straßer. Der Kitzbühel-Sieger 2021 freut sich über einen ganz besonderen Erfolg, weil es sein erster Podestplatz in der Olympia-Saison war.

Der 33-jährige Münchner feierte den Erfolg vor den Augen einiger Bayern-Stars, wie Joshua Kimmich oder Konrad Laimer. Auch Bastian Schweinsteiger hat er scheinbar in der Gamsstadt gesehen, worüber er sich besonders gefreut hat.

ORF-Moderatorin Alina Zellhofer meinte, dass Schweini der neue Co-Kommentator für das deutsche Fernsehen sei. Doch Straßer selbst besserte sie aus. "Er ist unser Maskottchen", scherzte der DSV-Star und verrät mit einem Augenzwinkern die neue Aufgabe für die deutsche Fußball-Ikone.