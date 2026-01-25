Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Hahnenkammrennen in Kitzbühel
Schweinsteiger
© Getty

Kurios

In Kitz ausgeplaudert: Neue Aufgabe für Bastian Schweinsteiger

25.01.26, 14:58
Teilen

Linus Straßer hat nach Platz 3 in Kitzbühel die neueste Aufgabe von Bastian Schweinsteiger ausgeplaudert. 

Nicht nur Manuel Feller hatte in Kitzbühel mit seinem ersten Sieg am Ganslern in Kitzbühel Grund zur Freude. Auf Platz 3 landete der Deutsche Linus Straßer. Der Kitzbühel-Sieger 2021 freut sich über einen ganz besonderen Erfolg, weil es sein erster Podestplatz in der Olympia-Saison war.

Der 33-jährige Münchner feierte den Erfolg vor den Augen einiger Bayern-Stars, wie Joshua Kimmich oder Konrad Laimer. Auch Bastian Schweinsteiger hat er scheinbar in der Gamsstadt gesehen, worüber er sich besonders gefreut hat.

Linus Straßer
© Getty

ORF-Moderatorin Alina Zellhofer meinte, dass Schweini der neue Co-Kommentator für das deutsche Fernsehen sei. Doch Straßer selbst besserte sie aus. "Er ist unser Maskottchen", scherzte der DSV-Star und verrät mit einem Augenzwinkern die neue Aufgabe für die deutsche Fußball-Ikone.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden