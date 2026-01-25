In Kitz ausgeplaudert: Neue Aufgabe für Bastian Schweinsteiger

Linus Straßer hat nach Platz 3 in Kitzbühel die neueste Aufgabe von Bastian Schweinsteiger ausgeplaudert.
Nicht nur Manuel Feller hatte in Kitzbühel mit seinem ersten Sieg am Ganslern in Kitzbühel Grund zur Freude. Auf Platz 3 landete der Deutsche Linus Straßer. Der Kitzbühel-Sieger 2021 freut sich über einen ganz besonderen Erfolg, weil es sein erster Podestplatz in der Olympia-Saison war.
Der 33-jährige Münchner feierte den Erfolg vor den Augen einiger Bayern-Stars, wie Joshua Kimmich oder Konrad Laimer. Auch Bastian Schweinsteiger hat er scheinbar in der Gamsstadt gesehen, worüber er sich besonders gefreut hat.
ORF-Moderatorin Alina Zellhofer meinte, dass Schweini der neue Co-Kommentator für das deutsche Fernsehen sei. Doch Straßer selbst besserte sie aus. "Er ist unser Maskottchen", scherzte der DSV-Star und verrät mit einem Augenzwinkern die neue Aufgabe für die deutsche Fußball-Ikone.