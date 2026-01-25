Alles zu oe24VIP
Kitzbühel
  4. Kitzbühel
Kitzbühel-Sieger Feller: "Habe so lange davon geträumt!"
© gepa

Goldene Gams

Kitzbühel-Sieger Feller: "Habe so lange davon geträumt!"

25.01.26, 14:39
Große Emotionen bei Manuel Feller nach seinem Sieg in Kitzbühel. 

"Es ist sehr viel passiert in den letzten Wochen, man darf einfach nicht aufgeben", kämpfte Feller mit den Worten.

"Ich habe oft davon geträumt, war oft in einer guten Position. Heute hat es endlich geklappt", so der Tiroler nach seinem heldenhaften Sieg.

"Normale Taktik"

"Ich habe es versucht, so normal wie möglich anzugehen", lacht der ÖSV-Star über seine Taktik.

Mit Kitzbühel gab es bislang eine Hassliebe: "Schöner kann es gerade nicht sein, es ist definitiv eine Versöhnung mit dem Berg."

