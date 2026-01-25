Kitzbühel-Fieber im TV: 1,6 Millionen sahen Abfahrts-Pleite im ORF

Auch wenn die Österreicher in ein historisches Debakel schlitterten: Die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel lockte ein Millionen-Publikum vor die heimischen TV-Schirme.

Im Schnitt 1.580.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten am Samstag in ORF 1 das Abfahrtsspektakel auf der Streif. Der erste Teil der Übertragung erreichte einen unglaublichen Marktanteil von 84 Prozent (12+). Als die Hundertstel-Entscheidung zwischen Sieger Giovanni Franzoni und Weltcup-Leader Marco Odermatt fiel, hatten sogar noch mehr Fans live mitgefiebert.

1,3 Millionen sahen bis zum letzten Läufer zu

1.319.000 hielten bei der ORF-Liveübertragung mit 50 Kameras (4 Drohnen begleiteten jeden Läufer vom Start bis ins Ziel) bis zum letzten der 58 Läufer durch (Marktanteil 76 Prozent in der Gruppe 12+).

Den Super-G am Hahnenkamm hatten am Freitag im Schnitt 850.000 verfolgt (75 Prozent Marktanteil).