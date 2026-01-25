Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Kitzbühel-Fieber im TV: 1,6 Millionen sahen Abfahrts-Pleite im ORF
© gepa

Top-Quoten

Kitzbühel-Fieber im TV: 1,6 Millionen sahen Abfahrts-Pleite im ORF

25.01.26, 12:17
Teilen

Auch wenn die Österreicher in ein historisches Debakel schlitterten: Die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel lockte ein Millionen-Publikum vor die heimischen TV-Schirme.  

Im Schnitt 1.580.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten am Samstag in ORF 1 das Abfahrtsspektakel auf der Streif. Der erste Teil der Übertragung erreichte einen unglaublichen Marktanteil von 84 Prozent (12+). Als die Hundertstel-Entscheidung zwischen Sieger Giovanni Franzoni und Weltcup-Leader Marco Odermatt fiel, hatten sogar noch mehr Fans live mitgefiebert.

1,3 Millionen sahen bis zum letzten Läufer zu

1.319.000 hielten bei der ORF-Liveübertragung mit 50 Kameras (4 Drohnen begleiteten jeden Läufer vom Start bis ins Ziel) bis zum letzten der 58 Läufer durch (Marktanteil 76 Prozent in der Gruppe 12+).

Den Super-G am Hahnenkamm hatten am Freitag im Schnitt 850.000 verfolgt (75 Prozent Marktanteil).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden