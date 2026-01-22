Doskozil vor SPÖ-Parteitag: "Ich würde Babler wählen"

Neue Ansage des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil - er gab eine Unterstützungserklärung für SPÖ-Chef Babler ab.

Im SPÖ-internen Dauerkonflikt gibt es eine neue Wendung. Der intern in Kritik geratene SPÖ-Chef Andreas Babler erhält plötzlich Unterstützung von seinem alten Gegner Hans Peter Doskozil. Der verkündet via "Burgenland heute" im Vorfeld des Parteitages am 7. März: „Ich würde der Partei nicht schaden wollen, also würde ich wahrscheinlich Babler wählen.“ Allerdings: Doskozil sagt "würde", weil er am Parteitag nicht teilnehmen wird. Allzu weit reicht die Unterstützung also nicht.

Die burgenländische SPÖ koppelt sich damit weiter von der Gesamtpartei ab. Doskozil und die gesamte burgenländische Landesregierung waren bereits dem ordentlichen Bundesparteitag im November 2023 in Graz ferngeblieben. Das war jener Parteitag, bei dem Babler nach der Vertauschung der Stimmen erneut gewählt worden war.