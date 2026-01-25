Alles zu oe24VIP
Kitzbühel-Held Feller führt unser Olympia-Team an
Kitzbühel-Held Feller führt unser Olympia-Team an

25.01.26, 15:29 | Aktualisiert: 25.01.26, 16:55
Zwölf Tage vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Italien (6.-22. Februar) raste Manuel Feller mit seinem Slalom-Coup in Kitzbühel in die Medaillenspur. Andere zittern noch um ihr Ticket. Klarheit gibt's am Montag bei der Nominierungs-Pressekonferenz im Wiener Hotel Marriott.

Ab 11 Uhr (ORF Sport+ überträgt live) erfahren wir alle Namen des zweitgrößten Aufgebots der heimischen Olympia-Geschichte. Zwölf Jahre nach Sotschi 2014 (130 Österreicher) wird das ÖOC diesmal zwischen 110 und 117 Athletinnen und Athleten entsenden.

Bei der Nominierungs-Pressekonferenz des Österreichischen Olympischen Comité in der Champions Bar werden Montagvormittag (11 Uhr, ORF Sport+ live) u. a. Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl und Ski-Shootingstar Julia Scheib live vor Ort sein. Die vierfache RTL-Siegerin dieser Saison ist zugleich unsere aussichtsreichste Alpin-Medaillenhoffnung bei Olympia.

Farewell-Party zwischen Schladming-RTL-Durchgängen

Keine Zeit für den Abstecher nach Wien haben Marco Schwarz und Manuel Feller. Allrounder Schwarz greift am Dienstag beim Flutlicht-RTL in Schladming an. Der Alpin-Allrounder wird somit auch bei der Farewell-Party am Dienstag (ORF1 überträgt zwischen den RTL-Durchgängen ab 19 Uhr live aus der Aula der Wissenschaften) fehlen. Ebenso wie Kitz-Slalom-Held Feller, der am Mittwoch beim Nightrace-Klassiker in Schladming (beide Rennen 17.45/20.45 Uhr, ORF1 live) den nächsten Sieg jagt

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

