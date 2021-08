Finale für Strache-Prozess

Am Wiener Straflandesgericht geht heute der Prozess in der Causa Prikraf weiter.

Wien. Für Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache startet heute die Woche der Entscheidung: der Prozess gegen ihn und Walter Grubmüller, dem Betreiber der Privatklinik Währing, in der Causa Prikraf geht in den Endspurt.

Anklage. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft den beiden Angeklagten Korruption und Gesetzeskauf vor. Konkret soll Ex-FPÖ-Chef Strache die Aufnahme der Privatklinik Währing in den Prikraf (Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds) ermöglicht haben. Spitäler, die Mitglied im Prikraf sind, können etwaige medizinische Leistungen direkt mit den Sozialversicherungen verrechnen, was ihnen viel Geld bescheren kann. Im Gegenzug soll Grubmüller Geld an die Freiheitlichen gespendet haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Fünf Zeugen geladen, Urteile am Freitag

Aussagen. Fünf Zeugen sollen diese Woche noch aussagen. Neben dem früheren FPÖ-Abgeordneten Johannes Hübner und Peter Fichtenbauer ist auch Star-Schönheitschirurg Artur Worsegg geladen. Er leitet die Privatklinik Währing seit 2016.

Hübner hingegen soll durch Einflussnahme Straches eine rechtliche Prüfung des Prikraf-Antrags vorgenommen haben und auch in weiterer Folge zur erfolgreichen Umsetzung beigetragen haben. Richterin Claudia Moravec-Loidolt erwartet sich viel von den Geladenen: „Sie sind geeignet, den angeklagten Sachverhalt besser auszuleuchten“, erklärte sie.



Urteile. Nach den Zeugenaussagen am Montag und Freitag sollen der Prozess zu Ende gehen. Noch für den selben Tag werden die Urteile für Strache und Grubmüller erwartet.



Haftstrafe. Im Falle eines Schuldspruches drohen den beiden eine Strafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft.