Glasner feiert Last-Minute-Remis mit Crystal Palace

Trainer Oliver Glasner ist mit Crystal Palace in der englischen Fußball-Premier-League ein Punktgewinn in letzter Minute gelungen.

Die Londoner jubelten am Samstag über ein spätes 1:1 (0:0) gegen Newcastle United, wodurch die Glasner-Truppe in der 13. Runde aufgrund der besseren Tordifferenz aus der Abstiegszone auf Rang 17 kletterte.

Daniel Munoz gelang in der 94. Minute per Kopf der Ausgleich, zuvor hatte Crystal Palace die Partie dominiert. Newcastle war durch ein unglückliches Eigentor von Marc Guehi (53.), der einen Stanglpass über die Linie lenkte, in Führung gegangen.

Furiose erste Spielhälfte von Arsenal

Im Titelkampf legte Arsenal mit einem furiosen 5:2-Sieg im Londoner Derby bei West Ham United vor. Alle sieben Tore fielen dabei in der ersten Spielhälfte. Die Gunners erspielten sich durch Tore von Gabriel (10.), Leandro Trossard (27.), Martin Ödegaard (34./Elfmeter) und Kai Havertz (36.) einen komfortablen 4:0-Vorsprung. Die Gastgeber kamen durch Aaron Wan-Bissaka (38.) und Emerson (40.) danach wieder ein wenig heran, ehe Bukayo Saka mit einem weiteren Elfer (45.+5) den Endstand besiegelte.

Damit kletterte Arsenal vorübergehend auf Platz zwei, sechs Punkte hinter Liverpool. Die Reds empfangen am Sonntag (17.00 Uhr) den kriselnden Meister Manchester City im Schlager, der Titelverteidiger liegt nach drei Liga-Niederlagen in Serie bereits acht Zähler hinter dem Spitzenreiter.