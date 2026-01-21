Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Marko Pfeifer
© GEPA

"Riesen-Bullshit"

Nach Wirbel um Olympia-Quote: ÖSV darf aufatmen

21.01.26, 08:01
Teilen

Österreichs alpine Ski-Männer dürfen bei den anstehenden Olympischen Spielen nun doch das Maximalkontingent von elf Fahrern stellen. 

 Zuletzt war man im ÖSV-Lager davon ausgegangen, für das Großereignis zehn Athleten und elf Athletinnen nominieren zu dürfen. Weil aber Nationen wie Norwegen, Neuseeland und Belgien jeweils Quotenplätze zurückgaben, erbten u.a. Österreich, Frankreich und Deutschland einen zusätzlichen Startplatz im Männerbereich. Das bestätigte der ÖSV.

Das komplizierte FIS-Berechnungssystem, das im Endeffekt darauf abzielt, Sportler aus möglichst vielen Nationen an den Start zu bekommen, hatte zuletzt für einiges Unverständnis unter den Verbänden gesorgt. Durch diese Quotenregelung würden viele hochkarätige Rennläufer zum Zuschauen verurteilt, kritisierte etwa ÖSV-Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer. "In einer Trainersitzung wurde diese Thematik angesprochen, da haben einige wortwörtlich gesagt, dass diese Vergabe ein 'Riesen-Bullshit' ist", erzählte Pfeifer.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gibt es insgesamt 153 Startplätze für die Alpinbewerbe in Bormio respektive Cortina d'Ampezzo. Österreichs finales Aufgebot muss am 25. Jänner stehen, also nach den Rennen in Kitzbühel und Spindleruv Mlyn, aber vor Schladming und Crans-Montana.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden