Skandal in Premier League: Granit Xhaka legt sich mit Fan an

Der Schweizer Fußball-Star Granit Xhaka sorgt in der Premier League für einen Skandal. Nach einem Disput mit einem Fan wurde das Spiel zwischen West Ham und Sunderland kurzfristig unterbrochen.

Der ehemalige Bundesliga-Star Granit Xhaka sorgt in der Premier League für einen Eklat. Es sind Szenen, die im Fußball nichts verloren haben und zu einer mehr als nur ungewöhnlichen Unterbrechung geführt haben.

West Ham, die mitten im Abstiegskampf stecken, konnte das Spiel gegen Sunderland zwar mit 3:1 gewinnen, darüber sprach nach dem Match allerdings niemand mehr. Denn der 33-jährige Schweizer in den Reihen von Sunderland musste aufgrund einer Verletzung auf der Ersatzbank Platz nehmen und dürfte allgemein keine gute Laune gehabt haben.

Obszöne Geste von Xhaka

Denn während des Spiels ließ sich der "Eidgenosse" von einem Anhänger des Londoner Vereins derartig provozieren, dass er sich zu einer obszönen Geste in Richtung des pöbelnden Anhängers hinreißen ließ.

Zu dem Zeitpunkt scharten sich schon mehrere Ordner an den Ort der Unstimmigkeiten. Dennoch blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als das Spiel kurzzeitig zu unterbrechen, bis der entstandene Tumult sich gelegt hatte.