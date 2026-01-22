Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Bruno Fernandes Casemiro
© Getty

Nach vier Jahren

Transfer-Beben: ManU-Star gibt seinen Abschied bekannt

22.01.26, 19:13
Teilen

Bei Manchester United rumort es weiter, nach dem Trainer-Aus hat nun einer der absoluten Leoistungsträgern seinen Abschied bekannt gegeben, die Fans reagieren geschockt. 

Als Fan von Manchester United hat man es derzeit alles andere als leicht. Sportlich wartet man seit dem Ende der Ära Ferguson (1986-2013) auf einen Meistertitel. Seitdem wurde der englische Rekordmeister von nicht weniger als acht Trainern betreut. Nun ergreifen allerdings auch schon die Stars die Flucht des früheren Top-Vereins.

Im Sommer wird im "Theatre of Dreams" ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wer der neue starke Mann in Manchester wird, ist noch nicht bekannt. Doch fest steht, dass er dann auf einen der absoluten Leistungsträger verzichten muss.

Überraschender Abschied

Denn Mittelfeld-Abräumer Casemiro schockte die Fans mit einem Beitrag auf Social Media, in dem er seinen Abschied mit Saisonende bekannt gegeben hatte. "Man muss wissen, wann man sich verabschieden muss", schrieb der Brasilianer, der 146 Spiele (21 Tore, 13 Assists) im Trikot der Red Devils absolviert hatte.

2022 wechselte er überraschend für stolze 70 Millionen Euro von Real Madrid in die Premier League, nun verlässt er Großbritannien nach der WM wieder. Besonders bitter ist es für die Klub-Bosse, denn sein Vertrag läuft mit Saisonende aus. Somit gibt es für den Mittelfeld-Star keine Ablöse.

In seiner Zeit in England hat der 33-jährige Brasilianer einmal den FA-Cup und einmal den Ligapokal gewinnen können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden