Transfer-Beben: ManU-Star gibt seinen Abschied bekannt

Bei Manchester United rumort es weiter, nach dem Trainer-Aus hat nun einer der absoluten Leoistungsträgern seinen Abschied bekannt gegeben, die Fans reagieren geschockt.

Als Fan von Manchester United hat man es derzeit alles andere als leicht. Sportlich wartet man seit dem Ende der Ära Ferguson (1986-2013) auf einen Meistertitel. Seitdem wurde der englische Rekordmeister von nicht weniger als acht Trainern betreut. Nun ergreifen allerdings auch schon die Stars die Flucht des früheren Top-Vereins.

Im Sommer wird im "Theatre of Dreams" ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wer der neue starke Mann in Manchester wird, ist noch nicht bekannt. Doch fest steht, dass er dann auf einen der absoluten Leistungsträger verzichten muss.

Überraschender Abschied

Denn Mittelfeld-Abräumer Casemiro schockte die Fans mit einem Beitrag auf Social Media, in dem er seinen Abschied mit Saisonende bekannt gegeben hatte. "Man muss wissen, wann man sich verabschieden muss", schrieb der Brasilianer, der 146 Spiele (21 Tore, 13 Assists) im Trikot der Red Devils absolviert hatte.

2022 wechselte er überraschend für stolze 70 Millionen Euro von Real Madrid in die Premier League, nun verlässt er Großbritannien nach der WM wieder. Besonders bitter ist es für die Klub-Bosse, denn sein Vertrag läuft mit Saisonende aus. Somit gibt es für den Mittelfeld-Star keine Ablöse.

In seiner Zeit in England hat der 33-jährige Brasilianer einmal den FA-Cup und einmal den Ligapokal gewinnen können.