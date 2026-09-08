Wasser-Allianz: Wr. Neustadt und Lanzenkirchen

Meilenstein für die Trinkwasserversorgung: Wiener Neustadt und Lanzenkirchen ziehen an einem Strang.

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Klimawandel und Trockenheit zwingen zum Handeln: Wiener Neustadt, die WNSKS-Stadtwerke und die Marktgemeinde Lanzenkirchen bündeln ihre Kräfte für eine krisensichere Trinkwasserversorgung. Mit der Unterzeichnung eines „Letter of Intent" starten die Partner den ersten Schritt hin zu einem regionalen Verbundsystem.

Gemeinsam stark gegen sinkende Grundwasserspiegel

„Die Auswirkungen des Klimawandels und anhaltende Trockenperioden zeigen uns deutlich, dass wir Vorsorge rechtzeitig und vor allem gemeinsam treffen müssen. Wir denken die Wasserversorgung neu – weg von starren Gemeindegrenzen, hin zu einem starken, regionalen Verbundsystem", erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) ergänzt: „Durch die schrittweise Vernetzung und das Schaffen gegenseitiger Bezugs- und Einspeisemöglichkeiten machen wir die Systeme widerstandsfähiger gegen technische Ausfälle und extreme klimatische Veränderungen."

Lanzenkirchen denkt an morgen

Auch Bürgermeister Bernhard Karnthaler freut sich: „Gerade ein trockener Sommer wie heuer zeigt uns, dass wir heute schon an morgen denken müssen. Wenn Stadt und Land gemeinsam vorausdenken, profitieren am Ende die Menschen in der gesamten Region."

Die nächsten Schritte

Die Partner erheben nun gemeinsam vorhandene Wasserressourcen, analysieren mögliche Leitungsverbindungen und erarbeiten einen langfristigen Entwicklungsplan für die interkommunale Wasserversorgung.