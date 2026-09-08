Niederösterreich setzt auf PV-Parkplätze

Doppelte Nutzung, doppelter Gewinn: Niederösterreich treibt die Energiewende weiter voran und überdacht 1.608 weitere Parkplätze mit Photovoltaik.

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"Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen ist eine sinnvolle Doppelnutzung, statt wertvolle Äcker zu versiegeln. Damit schützen wir wertvolle Böden, spenden Schatten in der Sommerhitze, schützen vor Niederschlag und bauen gleichzeitig die Erneuerbare Energie aus. Deswegen werden jetzt weitere 1.608 bestehende Stellplätze mit einer PV-Anlage überdacht. Das ist Klimaschutz mit Hausverstand", so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Von Bisamberg bis St. Valentin: Neue Projekte im ganzen Land

Neue PV-Überdachungen entstehen unter anderem vor dem Florian-Berndl-Bad in Bisamberg sowie in Korneuburg, Wiener Neustadt, Deutsch-Wagram und St. Valentin. "Mit den neuen Projekten überdachen wir dann insgesamt bereits 6.100 Parkplätze in ganz Niederösterreich mit PV-Anlagen, die eine Leistung von 21 Megawatt bringen werden", kündigt Pernkopf weitere Ausbaupläne an – etwa in Böheimkirchen, Langschlag, Vösendorf, Ziersdorf und Gmünd.

Unabhängigkeit als Ziel der Zukunft

"Unser Bundesland ist die Ökostromlokomotive Österreichs und Vorreiter beim Bodenschutz. Aus Liebe zum Land wollen wir unsere Heimat unabhängiger von Energieimporten machen, unsere Versorgungssicherheit stärken und zum Schutz unseres Klimas beitragen. Die nachhaltige und krisenfeste Energieversorgung ist der beste Weg für Land und Zukunft", betont Pernkopf.

Sonnenstrom direkt für die Gemeinde

Auch vor Ort zeigt man sich begeistert: Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) erklärt: "Das ist Umwelt- und Klimaschutz, der Sinn macht und auch unseren Gemeindebürgern ganz konkret hilft, gerade wenn es so heiß wie heuer ist. Der produzierte Sonnenstrom wird über die gemeindeeigene Energiegemeinschaft wieder in die Korneuburger Stromnetze gespeist." Die Landesförderung beträgt bis zu 750 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen.