JKU hat Vampire Cup gewonnen

Erstmals hat die Johannes Kepler Universität Linz heuer beim Vampire Cup teilgenommen. Bei diesem Wettbewerb treten österreichweit Hochschulen gegeneinander an und spenden um die Wette Blut. Nun wurde die JKU Linz als oberösterreichische Siegerin ausgezeichnet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt – dem gegenüber stehen nur 3,35% der Österreicher*innen, die regelmäßig Blut spenden.

245 Studierende und JKU-Mitarbeiter haben in der Kepler Hall am JKU Campus Auhof und am Medizinischen Campus einen wichtigen Beitrag geleistet: Gemeinsam spendeten sie 100 Liter Blut. Mit dieser beeindruckenden Zahl lag die JKU Linz bundesweit nur hinter der Wirtschaftsuniversität Wien.

Viele Erstspender

Besonders die hohe Anzahl an Erstspendern im Rahmen des Vampire Cups 2026 von knapp 25 Prozent zeigt, wie wichtig diese Kooperationen sind, heißt es aus der Blutspendezentrale.