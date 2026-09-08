100 Liter Blut
JKU hat Vampire Cup gewonnen
Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt – dem gegenüber stehen nur 3,35% der Österreicher*innen, die regelmäßig Blut spenden.
245 Studierende und JKU-Mitarbeiter haben in der Kepler Hall am JKU Campus Auhof und am Medizinischen Campus einen wichtigen Beitrag geleistet: Gemeinsam spendeten sie 100 Liter Blut. Mit dieser beeindruckenden Zahl lag die JKU Linz bundesweit nur hinter der Wirtschaftsuniversität Wien.
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Viele Erstspender
Besonders die hohe Anzahl an Erstspendern im Rahmen des Vampire Cups 2026 von knapp 25 Prozent zeigt, wie wichtig diese Kooperationen sind, heißt es aus der Blutspendezentrale.
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