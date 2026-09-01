oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Quoten-Erfolg

oe24.TV erreicht im August neuen Jahresbestwert

Nachrichten-TV-Sender oe24.TV
© oe24
1,8 Prozent Marktanteil in Werbezielgruppe (12-49), +15 Prozent Steigerung gegenüber Vorjahr
OE24 auf Google bevorzugen

Sensationeller Quoten-Erfolg für oe24.TV: Im August erreicht oe24.TV mit 1,8 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49) den bisher besten Wert des heurigen Jahres. Gegenüber dem Vorjahr kann oe24.TV beim Marktanteil damit um starke 15 Prozent zulegen.

Auch in der Gesamtzielgruppe kommt oe24.TV mit 1,4 Prozent Marktanteil im August auf den bisher besten Wert des heurigen Jahres. Insgesamt schauten im August bereits mehr als 1,7 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW, 12+). Das ist ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders erfreulich: Im Juli und August hatte oe24.TV bereits an 15 Tagen mehr als 2 Prozent Marktanteil, an drei Tagen lag der Marktanteil sogar über 2,5 Prozent (12-49). Im August liegt oe24.TV beim Monats-Marktanteil bereits unter den Top-10 aller österreichischen Privatsender.

Auch interessant

Standard veröffentlicht Kondolenzbuch für Kriegsverbrecher Mladic

oe24 Media Group holt Oliver Böhm als Chief Commercial Officer

Warum veraltete Technik ein guter Schutz gegen Hacker ist

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene 12+ bzw. 12-49 J., vorläufig gewichtet, kum. RW = weitester Seherkreis (mind. eine Sendung kurz gesehen)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bin Laden fordert Hilfe für Flutopfer

Paris Hilton: Jetzt lästert ihr Ex über sie

Das ist bei der Gamescom neu

CETA: Kanada lässt EU-Gipfel platzen

Standard veröffentlicht Kondolenzbuch für Kriegsverbrecher Mladic

oe24.TV erreicht im August neuen Jahresbestwert

6 Milliarden gegen Teuerung: Was SIE bekommen

oe24 Media Group holt Oliver Böhm als Chief Commercial Officer

Warum veraltete Technik ein guter Schutz gegen Hacker ist

Lilli Tagger scheitert in zweiter Miami-Runde