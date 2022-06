Teuerung: Heute kommt Milliarden-Paket

ÖVP und Grüne präsentieren ihr „Geld-zurück-Paket“ – die erste Rechnung.

Wien. Die türkis-grüne ­Koalition hat sich – wie von ÖSTERREICH bereits am Wochenende angekündigt – auf ein Über-5-Milliarden-Euro-Paket geinigt. Es soll in zwei Stufen kommen. Damit soll die stark steigende 7-Prozent-Jahresinflation bekämpft werden.

Mehr Gehalt und Boni: Bis zu 1.000 € mehr

Paket. Die Regierung will heute um 8 Uhr früh ihr „Geld-zurück-Paket“ – so nennt es die Koalition – vorstellen, und es soll bis zu 1.000 Euro mehr für eine Familie mit zwei Kindern bringen.

– Sozialleistungen. Sämtliche Sozialleistungen sollen erst per 1. Jänner 2023 an die Inflation angepasst werden. Die Grünen hatten massiv darauf gedrängt. Die ÖVP setzte für das Akut-Paket durch, dass im Sommer vorerst nur Einmalzahlungen für Sozialtransfer-Bezieher ausgezahlt werden. Das heißt mehr Sozialhilfe, Kindergeld, Familienbeihilfe und Co.

– CO2-Bepreisung wird – wie die Regierung bereits vor zwei Wochen angekündigt hat – erst mit 1. Oktober kommen, nicht wie geplant am 1. Juli. Bis dahin spart man sich bei Sprit 9 Cent/Liter. Also bei 50 Liter dann 4,5 Euro pro Tankfüllung.

– Klimabonus. Bereits fix war, dass der Klimabonus auf 250 Euro angehoben wird. Den Klimabonus wird es nun für alle, egal wo sie wohnen, geben. Pro Kind gibt es auch 125 Euro Klimabonus – also 50 Euro mehr.

– Absetzbeträge. Für kleinere Einkommen werden die Absetzbeträge erhöht.

Aus für kalte Progression – bis 1 Million – erst 2023

– Kalte Progression. Das strukturelle Paket soll im Herbst beschlossen werden. Per 1. Jänner 2023 soll die kalte Progression abgeschafft werden. Das ist eine Forderung, die bereits seit Langem von Wirtschaftsexperten gestellt wurde. Das gilt aber ‚nur‘ bei Einkommen bis zu einer Million Euro.

Die Sozialpartner sollten erst gestern Abend, nachdem sich die Regierung einig war, über das Paket informiert werden.

Ob dieses „Mega-Paket“ (Copyright ein Regierungsmitglied) ausreichen wird?