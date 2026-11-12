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U17-WM

Verband verzichtet auf WM-Teilnahme in Katar

Anton Petricevic
von
Portugals U17-Fußballteam feiert den Weltmeistertitel mit Pokal und Medaillen im Stadion.
© FIFA via Getty Images
Der US-Verband will laut Medienberichten nicht mit seiner U17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen.
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Der Fußballverband der USA verzichtet laut dem Portal "The Athletic" und dem Sportsender "ESPN" auf eine Teilnahme bei der U17-Weltmeisterschaft 2026 der Männer in Katar. Als Grund werden die aktuellen Sicherheitsbedenken genannt.

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Die beiden Medien berichten, dass die Spieler am Mittwoch in einem Schreiben über den Rückzieher informiert worden sind. In dem Brief schreibt der Verband: "Wir schreiben Ihnen, um Ihnen die schwierige Entscheidung mitzuteilen, unser WM-Vorbereitungslager und unsere geplante Teilnahme an der Weltmeisterschaft abzusagen."

US-Außenministerium warnt vor Reisen

Aufgrund der anhaltenden Kriege im Nahen Osten hat das US-Außenministerium für Katar einen Reisehinweis der Stufe 3 herausgegeben. Es fordert US-Bürger auf, "Reisen nach Katar aufgrund des Risikos bewaffneter Konflikte zu überdenken".

Im Schreiben wird der Verband weiter zitiert: "Angesichts der aktuellen Umstände, insbesondere des Reisehinweises der Stufe drei des US-Außenministeriums für Katar und der damit verbundenen Anweisungen für Botschaftsmitarbeiter und deren Familien, können wir leider nicht mehr am Turnier teilnehmen. Das Wohlergehen unserer Spieler und Mitarbeiter wird immer unsere oberste Priorität sein."

In Katar werden von 2025 bis 2029 jährlich die U17-WM ausgetragen. Wie schon im Vorjahr nehmen erneut 48 Mannschaften am Turnier teil, das am 19. November startet und am 13. Dezember endet. Nachdem Österreich im Vorjahr überraschend das Finale erreicht hatte, darf der ÖFB heuer bei der WM nur zusehen. Auch Weltmeister Portugal hat sich für das Turnier in Katar nicht qualifiziert.

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